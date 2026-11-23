மாநகராட்சி, நகராட்சி ஊழியர்களுக்கு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மூலம் பணியிட மாறுதல் – புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு
பணியிட மாறுதல் கோரி விண்ணப்பிப்பவர்கள் அதிகபட்சம் 3 விருப்பமான பணியிடங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். ஆன்லைன் கலந்தாய்வு நிறைவடைந்த 2 வேலை நாட்களுக்குள் பணியிட மாறுதல் ஆணைகள் வழங்கப்படும்.
Published : November 23, 2026 at 6:04 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மூலம் பணியிட மாறுதல் மற்றும் பணி நியமனம் வழங்குவதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் மற்றும் பேரூராட்சிகள் இயக்ககத்தின் கீழ் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு இந்தப் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் பொருந்தும். இதற்காக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, அரசாணைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில் காலிப் பணியிடங்கள் மற்றும் பணியிட மூப்பு அடிப்படையில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் ஆன்லைன் கலந்தாய்வு நடத்தி பணியிட மாறுதல் வழங்கப்பட உள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எப்போது முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்?
பொதுவான பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் மே 31 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இதற்கான விண்ணப்பங்களை ஊழியர்கள் மார்ச் 1 ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
நிர்வாகக் காரணங்கள், பதவி உயர்வு, புகார்கள், ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட தவிர்க்க முடியாத சூழல்களில் மட்டுமே ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் வழக்கமான கலந்தாய்வுக்கு வெளியே பணியிட மாறுதல் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், ஒரே அலுவலகத்தில் தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அல்லது மே 31 ஆம் தேதியுடன் 3 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்யும் ஊழியர்கள் கட்டாயமாக வேறு அலுவலகத்துக்கு மாற்றப்படுவார்கள். ஒரே அலுவலகத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்ற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
மேலும், பதவி உயர்வு பெறும் ஊழியர்கள், தற்போது பணியாற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பைத் தவிர்த்து வேறு உள்ளாட்சி அமைப்பில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
எத்தனை நாட்களில் ஆணை கிடைக்கும்?
புதிதாகப் பணியில் சேரும் ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் ஓராண்டு பணியாற்றிய பின்னரே தங்களது விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பணியிட மாறுதல் கோரி விண்ணப்பிக்க முடியும். ஒருமுறை கோரிக்கை மாறுதல் பெற்றவர்கள் அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.
பணியிட மாறுதல் கோரி விண்ணப்பிப்பவர்கள் அதிகபட்சம் 3 விருப்பமான பணியிடங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். ஆன்லைன் கலந்தாய்வு நிறைவடைந்த 2 வேலை நாட்களுக்குள் பணியிட மாறுதல் ஆணைகள் வழங்கப்படும்.
ஓய்வு பெறுவதற்கு ஓராண்டு அல்லது அதற்கும் குறைவான காலமே உள்ள ஊழியர்களை வேறு ஊருக்கு மாற்றக் கூடாது என வழிகாட்டுதல்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்குத் தேவைப்பட்டால் அதே ஊரில் வேறு பணியிடம் வழங்க வேண்டும். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதவியில் இல்லாத பட்சத்தில், ஓய்வு பெறும் வரை அதே பணியிடத்தில் தொடரவும் அனுமதிக்கலாம்.
யார் யாருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்?
40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் மாற்றுத்திறன் கொண்ட ஊழியர்கள், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளைக் கொண்ட பெற்றோர், இதய அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள், சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள், டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெறுபவர்கள், புற்றுநோய் மற்றும் மூளைக்கட்டி பாதிப்பு உள்ளவர்கள் ஆகியோருக்குப் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
மேலும், ராணுவ வீரர்களின் வாழ்க்கைத் துணைவர்களுக்கும், கணவன் அல்லது மனைவி ஒரே இடத்தில் பணியாற்றும் வகையில் மாறுதல் கோருபவர்களுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். மேற்கண்ட பிரிவினருக்கும், கணவன்-மனைவி ஒரே இடத்தில் பணியாற்றக் கோருபவர்களுக்கும் புதிதாகப் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் கோரிக்கை மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்க ஓராண்டு காத்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகார்கள் மற்றும் முறைகேடுகள் காரணமாக நிர்வாக ரீதியாகப் பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்ட ஊழியர்கள், அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் அதே அலுவலகத்தைத் தங்களது விருப்பப் பணியிடமாகத் தேர்வு செய்ய முடியாது.
மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் பணிக்காலம், பணியிட விவரங்கள் உள்ளிட்டவற்றைக் கண்காணிக்கப் பிரத்யேக ஆன்லைன் போர்ட்டல் உருவாக்கப்படும். இதன் வாயிலாக ஒருங்கிணைந்த மின்னணு பதிவேடு (e-Register) பராமரிக்கப்படும்.
இதன் மூலம் பணியிட மாறுதல் நடைமுறைகளை வெளிப்படையான முறையில் செயல்படுத்துவதுடன், காலிப் பணியிடங்கள் மற்றும் பணியிட மூப்பு அடிப்படையில் தகுதியான ஊழியர்களுக்குப் பணியிட மாறுதல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசாணைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.