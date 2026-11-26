500 நடுத்தர பால் பண்ணைகள் அமைக்க ரூ.5 கோடி ஒதுக்கீடு - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
பால் பண்ணை அமைக்க முதலீடு செய்யும் பயனாளிகளுக்கு 25 சதவீத மூலதன மானியம் வழங்கப்படும் என அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 2:18 PM IST
சென்னை: 500 நடுத்தர பால் பண்ணைகள் அமைக்க 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சிறு மற்றும் குறு பால் உற்பத்தியாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில், 500 நடுத்தர அளவிலான பால் பண்ணைகள் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.5 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பால் பண்ணை அமைக்க முதலீடு செய்யும் பயனாளிகளுக்கு 25 சதவீத மூலதன மானியம் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு பயனாளியும் 5 கறவை மாடுகள் அல்லது எருமைகளை வாங்கி நடுத்தர அளவிலான பால் பண்ணை அமைக்கலாம். ஒரு பண்ணை அமைப்பதற்கான மொத்த முதலீடு 4 லட்சம் ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதில் கால்நடைகள் வாங்க 3 லட்ச ரூபாயும், பராமரிப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு மூலதனமாக ஒரு லட்ச ரூபாயும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் 25 சதவீதம், அதாவது ஒரு லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும். மீதமுள்ள 3 லட்ச ரூபாயும் வங்கிக் கடன் மூலம் பெற வழிவகை செய்யப்படும்.
தொடர்ந்து, 21 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட பால் கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்கள், குறைந்தபட்சம் ஒரு கறவை மாடு வைத்திருந்து, கூட்டுறவு, சங்கத்தில் பால் ஊற்றுபவராக இருக்க வேண்டும். கால்நடைகளை பராமரிக்க போதுமான இடவசதி இருக்க வேண்டும்.
சொந்தமாக அல்லது குத்தகை மூலம் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும். பெண்கள் மற்றும் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் திட்டத்தின் பயனாளிகளில் 30 சதவீதம் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், ஆதிதிராவிடர் பயனாளிகளுக்கு 18 சதவீதமும், பழங்குடியினருக்கு ஒரு சதவீதமும் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். ஒரு மாடு சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 7 லிட்டர் பால் தரும் என கணக்கிட்டால், 5 மாடுகள் கொண்ட ஒரு பண்ணையில் நாளொன்றுக்கு 35 லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்ய முடியும்.
இதன்படி, 500 பண்ணைகள் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக 17,500 லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.