நெல், அரிசி மற்றும் பருப்பு இருப்புக்கு கட்டுப்பாடு - விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு உத்தரவு
அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம், 1955-இன் பிரிவு 3-இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின்படியும், மத்திய அரசின் முன் அனுமதியுடனும் இந்தக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையானது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 11:25 AM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் நெல், அரிசி மற்றும் பருப்பு இருப்புக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நவம்பர் 16-க்குள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்கு குறைக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு நெல் / அரிசி (இருப்பு வரம்பு) கட்டுப்பாட்டு ஆணை தொடர்பான அறிவிப்பை அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் நெல் மற்றும் அரிசி விநியோகத்தைப் பராமரிக்கவும், அவற்றை நியாயமான விலையில் அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்யவும், சமமான விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்தவும் நெல் மற்றும் அரிசி இருப்புக்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பது அவசியம் என அரசு கருதுகிறது.
அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம், 1955-இன் பிரிவு 3-இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின்படியும், மத்திய அரசின் முன் அனுமதியுடனும் இந்தக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பொருந்தும் இந்த ஆணையானது உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருகிறது.
2027 ஜனவரி 31 ஆம் தேதி வரை நெல் மற்றும் அரிசிக்கு பின்வரும் இருப்பு வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
- மொத்த விற்பனையாளர்கள்: அதிகபட்சம் 2,000 மெட்ரிக் டன் நெல் அல்லது அரிசி இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
- சில்லறை விற்பனையாளர்கள்: ஒவ்வொரு விற்பனைக் கடையிலும் அதிகபட்சம் 8 மெட்ரிக் டன் இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
- பெரிய சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலி நிறுவனங்கள்: ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையத்திலும் அதிகபட்சம் 8 மெட்ரிக் டன் இருப்பு வைத்திருக்கலாம். மொத்த இருப்பு, விற்பனை நிலையங்களின் எண்ணிக்கையை 8 ஆல் பெருக்கிக் கிடைக்கும் அளவைத் தாண்டக்கூடாது.
- அரிசி ஆலைகள்: ஒரு மாத உற்பத்தித் திறனுக்கான அளவை விட அதிகமாக இருப்பு வைத்திருக்கக் கூடாது.
- இறக்குமதியாளர்கள்: சுங்க அனுமதி கிடைத்த நாளிலிருந்து 45 நாட்களுக்கு மேல் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இருப்பை வைத்திருக்கக் கூடாது.
- பதப்படுத்தும் நிறுவனங்கள்: மாதாந்திர நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித் திறனில் (MIC) 60 சதவீதத்தை, 2027 ஜனவரி வரை எஞ்சியுள்ள மாதங்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கிக் கிடைக்கும் அளவுக்கு இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்களிடம் உள்ள நெல் மற்றும் அரிசி இருப்பு விவரங்களை மத்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரத் துறை இணையதளமான fcainfoweb.nic.in/psp-ல் பதிவு செய்ய வேண்டும். அரசு நிர்ணயித்துள்ள இருப்பு வரம்பைவிட அதிகமாக நெல் அல்லது அரிசி வைத்துள்ள நிறுவனங்கள், வரும் நவம்பர் 16 ஆம் தேதிக்குள் இருப்பைக் குறைத்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் கொண்டுவர வேண்டும். நெல் மற்றும் அரிசி இருப்பு விவரங்களைத் தொடர்ந்து இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, அவ்வப்போது புதுப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த அரசிதழ் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பருப்பு இருப்புக்கு கட்டுப்பாடு
அதேபோல், தமிழகத்தில் துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து ஆகியவற்றின் இருப்பைக் கட்டுப்படுத்தி, அவற்றின் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்த்து நியாயமான விலையில் பொதுமக்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழக அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசின் கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அரசிதழை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் அறிவிப்பு வெளியான நாளிலிருந்து 3 மாத காலத்திற்கு நடைமுறையில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மொத்த விற்பனையாளர்கள்: துவரம் பருப்பு, உளுந்து ஆகிய ஒவ்வொரு வகையிலும் அதிகபட்சம் 200 மெட்ரிக் டன் இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
- சில்லறை விற்பனையாளர்கள்: ஒவ்வொரு வகையிலும் அதிகபட்சம் 5 மெட்ரிக் டன் வைத்திருக்கலாம்.
- பெரிய சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலி நிறுவனங்கள்: ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையத்திலும் ஒவ்வொரு வகை பருப்புக்கும் 5 மெட்ரிக் டன், ஒவ்வொரு கிடங்கிலும் ஒவ்வொரு வகைக்கும் 200 மெட்ரிக் டன் இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
- பருப்பு ஆலை உரிமையாளர்கள்: கடந்த 3 மாத உற்பத்தி அளவு அல்லது ஆண்டுக்கான நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித் திறனில் 25 சதவீதம் ஆகியவற்றில் எது அதிகமோ அந்த அளவு இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
- இறக்குமதியாளர்கள்: சுங்க அனுமதி கிடைத்த நாளிலிருந்து 45 நாட்களுக்கு மேல் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பருப்பு இருப்பை வைத்திருக்கக் கூடாது.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நிறுவனங்களும் தங்களிடம் உள்ள துவரம் பருப்பு மற்றும் உளுந்து இருப்பு விவரங்களை மத்திய நுகர்வோர் விவகாரத் துறையின் இணையதளத்தில் (fcainfoweb.nic.in/psp) கட்டாயம் பதிவு செய்து, தொடர்ந்து புதுப்பிக்க வேண்டும்.
அரசு நிர்ணயித்த அளவைவிட அதிகமாக இருப்பு வைத்துள்ள நிறுவனங்கள், வரும் நவம்பர் 16ஆம் தேதிக்குள் தங்களது இருப்பைக் குறைத்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.