அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1.50 லட்சம் கோடியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டம் – தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு
இத்திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் படிப்படியாக 24 மணி நேரமும் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 9:27 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் ரூ.1.50 லட்சம் கோடியில் "முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டம்" (CMIUDM 2026-2031) செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், "2026-ஆம் ஆண்டு முதல் 2031-ஆம் ஆண்டு வரையிலான 5 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள இத்திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளும் பயன்பெறும் வகையில் 11 துணைத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன. அதன்படி,
1. நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் (CIDP) – ரூ.50 கோடி.
2. குடிநீர் விநியோகத் திட்டம் – ரூ.50,000 கோடி.
3. பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டம் – ரூ.60,000 கோடி.
4. ஒருங்கிணைந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை – ரூ.3,000 கோடி.
5. நகர்ப்புற சாலைகள், போக்குவரத்து மற்றும் இயக்க வசதிகள் – ரூ.30,350 கோடி.
6. நகர்ப்புற பசுமைப் பரப்பு, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்தவெளிப் பகுதிகள் மேம்பாடு – ரூ.2,000 கோடி.
7. நீர்நிலைகள் மேம்பாடு – ரூ.2,000 கோடி.
8. சமூக உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் – ரூ.1,500 கோடி.
9. பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாவல் திட்டம் – ரூ.500 கோடி.
10. டிஜிட்டல் நகர்ப்புற நிர்வாகம் – ரூ.300 கோடி.
11. பொது சுகாதாரத் திட்டம் – ரூ.300 கோடி.
என மொத்தம் ரூ.1.50 லட்சம் கோடி மதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் படிப்படியாக 24 மணி நேரமும் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் தினமும் குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரம் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்குவதை உறுதி செய்வதும் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும்.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் 5 கோடி மரக்கன்றுகள் நடுவதுடன், பூங்காக்கள், பசுமைப் பகுதிகள், இயற்கை எழில் நிறைந்த பொழுதுபோக்கு இடங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன.
நகர்ப்புற நீர்நிலைகளைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்தும் வகையில், சென்னையில் கூவம் ஆறு, அடையாறு ஆறு, பக்கிங்காம் கால்வாய் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளைத் தூர்வாரி சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதேபோல், கோவையில் நொய்யல் ஆறு உள்ளிட்ட நகர்ப்புற நீர்நிலைகளையும் மேம்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பொது சுகாதாரம் மற்றும் விலங்குகள் நலனை மேம்படுத்தும் வகையில், அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு (ABC) மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், வெறிநோய் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிர்வாகத்தை நவீனமயமாக்கும் வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS) தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய UTIS 2.0 என்ற டிஜிட்டல் தளம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
இதன் மூலம் நகராட்சி சொத்துகள், வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான சேவைகள் உள்ளிட்டவற்றை இணையவழியில் கண்காணிக்கவும், நிர்வாகச் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் சிசிடிவி கேமராக்கள், ஸ்மார்ட் எல்.இ.டி. தெருவிளக்குகள் மற்றும் அவசரகால எச்சரிக்கை கருவிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், இத்திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இத்திட்டத்திற்கான நிதி, மத்திய மற்றும் மாநில நிதிக்குழு மானியங்கள், ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, உலக வங்கி நிதியுதவி, மாநில அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை ஒதுக்கீடுகள், பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்பு (PPP) மற்றும் நகராட்சி பத்திரங்கள் (Municipal Bonds) உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகளில் திரட்டப்பட உள்ளது.
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திட்டப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தவும், கண்காணிக்கவும் கூட்டு திட்ட அனுமதி மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (CPS&MC) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் கண்காணிக்கப்பட உள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.