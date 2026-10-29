AI சார்ந்த நவீன உபகரணங்கள் வாங்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிதியுதவி – தமிழக அரசு அறிவிப்பு
இத்திட்டத்தில் நிதியுதவி பெற, உபகரணத்தை வாங்கிய நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 4:29 PM IST
சென்னை: மாற்றுத்திறனாளிகள் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த நவீன உதவி உபகரணங்கள் மற்றும் பிற உயர்தர உதவி உபகரணங்களை வாங்குவதற்கு, அவற்றின் விலையில் 50 சதவீதம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.30,000 வரை நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
இத்திட்டத்தை முதற்கட்டமாக 1,000 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயல்படுத்த ரூ.3 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அரசு செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், "மாற்றுத்திறனாளிகள் தற்சார்புடன் செயல்படவும், தங்களது அன்றாடப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் பல்வேறு வகையான உதவி உபகரணங்கள் அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஏற்கெனவே வழங்கப்படும் உதவி உபகரணங்களைத் தவிர்த்து, மாற்றுத்திறனாளிகளின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ற நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த உபகரணங்களை வாங்குவதற்கும் நிதியுதவி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, விளையாட்டுப் பயன்பாட்டிற்கான செயற்கை உறுப்பு (Sports Prosthetic), மின்தசை சமிக்ஞைகள் மூலம் செயல்படும் மேல்கை செயற்கை அவயம் (Upper Limb Myoelectric Prosthesis), காக்ளியர் இம்பிளான்ட் கருவிக்கான பேட்டரி மற்றும் இயற்கை உபாதைகளைக் கழிக்கும் வசதியுடன் கூடிய படுக்கை உள்ளிட்ட உயர்தர உதவி உபகரணங்களை வாங்குவதற்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
பயனாளிகள் வாங்கும் உபகரணத்தின் மொத்த விலையில் 50 சதவீதம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.30,000 ஆகியவற்றில் எது குறைவான தொகையோ, அந்தத் தொகை உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். இதற்காக 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.3 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக 1,000 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை வைத்திருப்பவர்கள், இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம். அரசின் வழக்கமான உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டத்தில் இடம்பெறாத புதிய, நவீன அல்லது செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த உபகரணங்களை வாங்கியிருக்க வேண்டும்.
கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவியர் மற்றும் 50 வயதிற்குட்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் மற்றும் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தாங்கள் படிக்கும் கல்வி நிறுவனம் அல்லது பணிபுரியும் நிறுவனத்திடமிருந்து உண்மைச் சான்றிதழ் (Bonafide Certificate) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
உதவி உபகரணத்தை வாங்குவதற்கு முன்பாக, அந்தந்த உபகரணத்திற்குப் பொருத்தமான அரசு உடற்செயல் மற்றும் மறுவாழ்வு மருத்துவர் (PMR Doctor), எலும்பியல் மருத்துவர், மறுவாழ்வு நிபுணர், காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவர் அல்லது கேட்டல் மற்றும் பேச்சுப் பயிற்சியாளர் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்களிடம் பரிந்துரைக் கடிதம் பெற வேண்டும்.
விளையாட்டு தொடர்பான உபகரணங்களை வாங்குவோர், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய அதிகாரிகள் அல்லது மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலரிடம் இருந்து சான்றிதழ் பெற வேண்டும். காக்ளியர் இம்பிளான்ட் பேட்டரி வாங்குவோர், அதற்கான அசல் ரசீதுடன் காக்ளியர் இம்பிளான்ட் அறுவைச் சிகிச்சை செய்ததற்கான மருத்துவ அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
உபகரணத்தை வாங்கிய பிறகு, அதன் அசல் ரசீது, தொகை செலுத்தியதற்கான விவரம், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள அட்டை (UDID) உள்ளிட்ட தேவையான ஆவணங்களுடன் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
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உபகரணத்தை வாங்கிய நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், வாங்கிய உபகரணத்தை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம் காண்பித்து, அதன் செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட அளவில் பதிவு செய்யப்பட்டு, உரிய ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
உபகரணங்களின் விலை குறைவாக இருந்து, தகுதியான பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்பட்சத்தில், அரசால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ரூ.3 கோடி நிதிக்குள் எத்தனை பேருக்கு உதவித்தொகை வழங்க முடியுமோ, அத்தனை பேருக்கும் வழங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது" என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.