பொதுப்பணித்துறையில் ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு முறை மாற்றம் - 4 பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி தமிழக அரசு உத்தரவு
புதிய ஒப்பந்ததாரர் பதிவுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000 ஆகவும், பதிவு மற்றும் தர உயர்வுக்கான கட்டணம் ரூ.1 லட்சமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 8:42 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையில் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு முறையை ஆறு பிரிவுகளில் இருந்து நான்கு பிரிவுகளாக மாற்றி, தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக பொதுப்பணித்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர், சட்டப்பேரவையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி வெளியிட்ட அறிவிப்பைச் செயல்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
4 பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தல்
புதிய உத்தரவின்படி, "ஒப்பந்ததாரர்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளின் மதிப்பின் அடிப்படையில் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். முதல் பிரிவு ரூ.10 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள பணிகளுக்கு ரூ.1.50 கோடி நிதி உறுதித் தகுதி (Solvency) தேவை. இரண்டாம் பிரிவு ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.10 கோடி வரையிலான பணிகளுக்கு ரூ.75 லட்சம் நிதி உறுதித் தகுதி தேவை.
மூன்றாம் பிரிவு ரூ.1 கோடி முதல் ரூ.5 கோடி வரையிலான பணிகளுக்கு ரூ.15 லட்சம் நிதி உறுதித் தகுதி தேவை. நான்காம் பிரிவு ரூ.1 கோடி வரையிலான பணிகளுக்கு பதிவு செய்ய விண்ணப்பிக்கும் தொகையின் மதிப்பில் 15 சதவீதம் நிதி உறுதித் தகுதியாக இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக ரூ.7.50 லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.10 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தங்களைப் பெறும் ஒப்பந்ததாரர்கள், ஒப்பந்த மதிப்பில் 15 சதவீதத்திற்கு இணையான கூடுதல் நிதி உறுதியை மின்னணு வங்கி உத்தரவாதமாக (e-Bank Guarantee) வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்தக் காலம் மற்றும் பொறுப்புக் காலம் முழுவதும் இந்த உத்தரவாதம் செல்லுபடியாக இருக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விண்ணப்பக் கட்டணம் எவ்வளவு?
புதிய ஒப்பந்ததாரர் பதிவுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000 ஆகவும், பதிவு மற்றும் தர உயர்வுக்கான கட்டணம் ரூ.1 லட்சமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே நபர், ஒரே பிரிவில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் பதிவுகளை நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ வைத்திருக்க அனுமதி இல்லை. நிறுவனத்தின் உரிமையாளர், பங்குதாரர்கள், இயக்குநர்கள் அல்லது உரிமைக் கட்டமைப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், பதிவு அதிகாரியின் முன் அனுமதி பெறவேண்டும்.
பொய்யான விவரங்கள், பினாமி பதிவு அல்லது பொதுவான உரிமையைப் பயன்படுத்தி பல பதிவுகளைப் பெறுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டால் பதிவு நிராகரிக்கப்படலாம் அல்லது ரத்து செய்யப்படலாம். மேலும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒப்பந்தப்பணிகளில் பங்கேற்கத் தடை விதிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சமர்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்
புதிய பதிவு மற்றும் பிரிவு உயர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள், நிகர சொத்து மதிப்புச் சான்று, ஆண்டு விற்றுமுதல் சான்று, வங்கி உத்தரவாதம், கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கான வருமான வரி தொடர்பான ஆவணங்கள், 4 ஆண்டுகளுக்கான ஜிஎஸ்டி பதிவு மற்றும் வரித் தாக்கல் விவரங்கள், தங்களின் நிதித் திறன் மற்றும் பணியனுபவத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மேற்கொண்ட பணிகளின் மதிப்பும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை எட்டியிருக்க வேண்டும். முதல் பிரிவுக்கு ரூ.10 கோடி, இரண்டாம் பிரிவுக்கு ரூ.5 கோடி, மூன்றாம் பிரிவுக்கு ரூ.1 கோடி, நான்காம் பிரிவுக்கு ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான பணியனுபவம் தேவை. இப்பணிகளின் விவரங்கள் ஜிஎஸ்டி கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளுடன் சரிபார்க்கப்படும்.
ஒழுக்கு நடவடிக்கை
அரசு அல்லது அரசுத் துறைகளால் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதற்கான உறுதிமொழியையும் ஒப்பந்ததாரர்கள் அளிக்க வேண்டும். மேலும் ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை மீறுதல், பணிகளை முறையாக நிறைவேற்றாதது, தரமற்ற கட்டுமானப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், போலி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தல், வரி செலுத்தத் தவறுதல் உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
விசாரணைக்குப் பிறகு ஒப்பந்ததாரரின் பதிவை இடைநீக்கம் செய்வது, பட்டியலில் இருந்து நீக்குவது, கீழ்நிலைப் பிரிவுக்கு மாற்றுவது அல்லது அதிகபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை ஒப்பந்தப் பணிகளில் பங்கேற்கத் தடை விதிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்” என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடை விதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தங்களும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு பரிசீலிக்கப்படும். ஏற்கனவே முடிவடைந்த ஒப்பந்தங்கள் இந்தத் தடை உத்தரவால் பாதிக்கப்படாது. இந்த உத்தரவு நிதித்துறையின் ஒப்புதலுடன் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு, நிதித் தகுதி, பணியனுபவம், மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.