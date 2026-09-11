2.38 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ. 40 ஆயிரம் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - அரசாணை வெளியீடு
விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் விரிவாக்கத்திற்காக ரூ.953 கோடியே 5 லட்சத்து 60 ஆயிரம் கூடுதல் தொகையை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 1:01 PM IST
சென்னை: ரூ. 75,001 முதல் ரூ. 1 லட்சம் வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற 2.38 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ. 40 ஆயிரம் தள்ளுபடி வழங்க தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் 2025 மே 1-ம் தேதி முதல் 2026 பிப்ரவரி 28-ம் தேதி வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது தொடர்பாக கடந்த ஜூன் 19 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. அதன்படி, 28.02.2026 அன்று நிலுவையில் இருந்த 14 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 504 விவசாயிகளின் ரூ. 5,932.23 கோடி மதிப்பிலான பயிர்க்கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்குத் தகுதியான விவசாயிகளின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு மின்னணு ஆளுமை முகமை (TNeGA) மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. இதில் 13 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 273 விவசாயிகளின் கடன்கள் தள்ளுபடிக்குத் தகுதியானவை என கண்டறியப்பட்டன.
அவர்களுக்கான தள்ளுபடித் தொகையாக ரூ.5,267.83 கோடி கணக்கிடப்பட்டு, 2026 ஜூலை 31 ஆம் தேதி வரை நான்கு தவணைகளில் ரூ.5,267 கோடி விடுவிக்கப்பட்டு, தகுதியான விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள், துறைச் செயலாளர்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், அவர்களின் கோரிக்கைகள் விரிவாகப் பரிசீலிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து, ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி சட்டப்பேரவையில் விதி 110-ன் கீழ் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.
அதன்படி, ரூ. 75,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு கடன் தொகை முழுவதும் தள்ளுபடி செய்யப்படும். ரூ. 75,001 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை பயிர்க்கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ. 75,000 தள்ளுபடி செய்யப்படும். ரூ.1 லட்சத்துக்கு மேல் பயிர்க்கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ. 35,000 தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்படி, ரூ.75,001 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற 2,38,264 விவசாயிகளுக்கு ஏற்கனவே தலா ரூ.35,000 தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
|கடன் தொகை
|தள்ளுபடி தொகை
|ரூ. 75,000 வரை
|கடன் தொகை முழுவதும் (100%)
|ரூ. 75,001 முதல் ரூ. 1 லட்சம் வரை
|ரூ. 75,000
|ரூ. 1 லட்சத்திற்கும் மேல்
|ரூ. 35,000
இந்நிலையில், தற்போது முதலமைச்சரின் அறிவிப்பின்படி, மேலும் தலா ரூ.40,000 வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் மொத்தம் ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதற்காக ரூ.953 கோடியே 5 லட்சத்து 60 ஆயிரம் கூடுதல் தொகையை ஒதுக்கீடு செய்து கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தள்ளுபடி திட்டத்தில் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய நிபந்தனைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.