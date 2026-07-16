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சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் துறையை மேம்படுத்த ஆலோசகர்கள்! ஒப்பந்தம் கோரியது தமிழ்நாடு அரசு

தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் எதிர்க்கால வளர்ச்சிக்கான நீண்டகால செயல் திட்டத்தை உருவாக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகம்
சென்னை தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 7:02 PM IST

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சென்னை: சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவவதற்கான ஆலோசகர்களை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது. மேலும் அதிமுக, திமுகவைப் பின்னுக்கு தள்ளி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10- ஆம் தேதி சென்னையில் ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. நிர்வாக ரீதியில் பல்வேறு மாற்றங்களும், லஞ்சம், ஊழலை ஒழிக்கும் வகையில் கடும் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறையான எம்எஸ்எம்இயை (MSME) மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசகர்களை தேர்வுச் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் எதிர்க்கால வளர்ச்சிக்கான நீண்டகால செயல் திட்டத்தை உருவாக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் எம்எஸ்எம்இ துறையின் கீழ் செயல்படும் FaMeTN அமைப்பு, தொழில்துறை ஆலோசகர்களை நியமிப்பதற்கான டெண்டரை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், உணவு பதப்படுத்துதல், மின்னணு, தோல், ஜவுளி, ஆட்டோமொபைல், மின்சார வாகனங்கள், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்ளிட்ட முக்கிய தொழில்துறைகளின் தற்போதைய நிலை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அவற்றின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான செயல் திட்டம் தயாரிக்கப்படவுள்ளது.

தொழில்துறைகளின் உற்பத்தித் திறனை உயர்த்துவது, தொழிலாளர்களின் திறனை மேம்படுத்துவது, புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவது, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமையை ஊக்குவிப்பது, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பப் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்துவது, ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பது ஆகியவை இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த செயல் திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை உலகளாவிய போட்டிக்குத் தயார்படுத்துவதுடன் முதலீடுகள், வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சியை மேலும் வலுப்படுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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TAGGED:

MSME SECTORS
TN GOVT
ஆலோசகர்களைத் தேர்வு செய்ய ஒப்பந்தம்
CHIEF MINISTER VIJAY
TAMIL NADU MSME INDUSTRIES

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