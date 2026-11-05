விவசாய நிலங்களை வேறு பயன்பாட்டுக்கு மாற்ற புதிய கட்டுப்பாடுகள் - ஆவணங்கள் பதிவேற்றம் கட்டாயம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு
தமிழகத்தில் திட்டமிடல் பகுதிகளாக அறிவிக்கப்படாத பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களை விவசாயம் அல்லாத பிற பயன்பாடுகளுக்கு மாற்றுவது தொடர்பான 2017ஆம் ஆண்டு விதிகளில் திருத்தம் செய்து தமிழக அரசு புதிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 1:52 PM IST
சென்னை: திட்டமிடல் பகுதிகளாக அறிவிக்கப்படாத பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களை வேறு பயன்பாட்டிக்கு மாற்றுவதற்கான விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் திட்டமிடல் பகுதிகளாக அறிவிக்கப்படாத பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களை, விவசாயம் அல்லாத பிற பயன்பாடுகளுக்கு மாற்றுவதற்கான நடைமுறைகள், 2017ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிலப் பயன்பாட்டு மாற்ற விதிகளின்கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், இந்த விதிகளில் திருத்தம் செய்து வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்
இதன்படி, ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்த ஆன்லைன் இணையதளம் என்பதற்குப் பதிலாக, ஆன்லைன் ஒற்றைச் சாளர இணையதளம் (Online Single Window Portal) மூலம் விண்ணப்பிக்கும் வகையில் விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஈர நிலங்களை விவசாயம் அல்லாத பிற பயன்பாடுகளுக்கு மாற்றி மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ள விரும்புவோர், ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும்போது தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் எனப் புதிய துணை விதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, நிலத்தின் விற்பனைப் பத்திரம் அல்லது குத்தகைப் பத்திரம் அல்லது அதிகாரப் பத்திரத்தின் சுய சான்றொப்பமிட்ட நகல், பட்டா நகல், நிலத்தின் வடிகால் வசதிகளைக் காட்டும் வரைபடம், உரிய அளவீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நில வரைபடம் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அதேபோல், முன்மொழியப்பட்ட மனைப்பிரிவு வரைபடம், நில உட்பிரிவு வரைபடம் அல்லது கட்டட வரைபடம் ஆகியவற்றில் பொருந்தக்கூடிய வரைபடத்தையும் பதிவேற்ற வேண்டும். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தைச் சுற்றி 500 மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் ஏற்கெனவே உள்ள அனைத்து மேம்பாடுகளையும் காட்டும் நில அமைப்பியல் வரைபடத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இதனுடன், விண்ணப்பதாரருக்குச் சொந்தமில்லாத புறம்போக்கு நிலங்கள், அரசு நிலங்கள் அல்லது பிறருக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் விண்ணப்பத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஆன்லைன் உறுதிமொழிப் பத்திரத்தையும் பதிவேற்ற வேண்டும்.
இதுதவிர, சம்பந்தப்பட்ட நிலத்திற்கான சிட்டாவின் சுய சான்றொப்பமிட்ட நகல் மற்றும் நடப்பு பசலி ஆண்டு உட்பட அதற்கு முந்தைய மூன்று பசலி ஆண்டுகளுக்கான அடங்கலின் சுய சான்றொப்பமிட்ட நகல் ஆகியவற்றையும் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தடையின்மைச் சான்றிதழ் பெற வேண்டும்
நிலங்கள் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைன் ஒற்றைச் சாளர இணையதளம் வாயிலாகப் பெறப்பட்ட பின்னர், சம்பந்தப்பட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் (RDO), வேளாண்மைத் துறை இணை இயக்குநர் மற்றும் நீர்வளத் துறை செயற்பொறியாளர் ஆகியோரிடமிருந்து தடையின்மைச் சான்றிதழை (NOC) இயக்குநர் பெற வேண்டும் என்றும் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2017ஆம் ஆண்டு விதிகளில் இடம்பெற்றிருந்த விதி நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திருத்தங்கள் தொடர்பான அறிவிக்கை 2026 நவம்பர் 5ஆம் தேதியிட்ட தமிழ்நாடு அரசிதழின் சிறப்பு வெளியீட்டில் வெளியிடப்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.