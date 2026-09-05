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மாணவர் சேர்க்கையின் போது சாதி, மத அடையாளங்கள் கட்டாயம் இல்லை - தமிழக அரசு தகவல்

பள்ளிகளில் சாதி, மாத அடையாளங்களை குறிப்பிட கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது என்ற அரசாணையை பின்பற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 1:13 PM IST

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மதுரை: பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கையின் போது சாதி, மத அடையாளங்களை குறிப்பிடுவது கட்டாயம் இல்லை என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

விருதுநகர் மாவட்டம், இனாம்ரெட்டியபட்டியை சேர்ந்த விக்ரமன் என்பவர், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்களிடம் சாதி கேட்கக் கூடாது என விதி உள்ளது. இதனை மீறி கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கையின் போது விண்ணப்பதாரர்களின் சாதி மற்றும் சமூக விவரங்களை கட்டாயமாகக் கேட்கின்றன.

இது மாணவர்கள் தேர்வு மற்றும் சேர்க்கை செயல்முறைகளில் பாகுபாடு ஏற்பட வழிவகை செய்யும். எனவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில், விண்ணப்பப் படிவங்களில் சாதி அல்லது சமூக விவரங்களை கட்டாயமாக சேகரிக்க தடை விதிக்க வேண்டும். தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடு இல்லாத சூழலை உறுதி செய்ய உரிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு ஏற்கெனவே விசாரணைக்கு வந்த போது, மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்பத்தில் சாதி விவரங்கள் கேட்டு கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது என அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர்.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன், ஆர். சக்திவேல் அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில் பள்ளிகளை தொடர்ந்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும், கல்லூரி, தனியார் கல்லூரிகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கையின் போது சாதி, மத அடையாளங்களை கட்டாயம் கேட்கக் கூடாது என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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இதனையடுத்து நீதிபதிகள், இதே போன்ற மற்றொரு வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில், பள்ளிகளில் சாதி, மாத அடையாளங்களை குறிப்பிட கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தனர். மேலும், பள்ளிகளில் சாதி, மாத அடையாளங்களை குறிப்பிட கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது என்ற அரசாணையை பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

MADURAI HIGH COURT BENCH
CASTE RELIGIOUS IDENTITY
உயர் நீதிமன்றம் மதுரை
சாதி மத அடையாளங்கள்
STUDENTS CASTE RELIGIOUS IDENTITY

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