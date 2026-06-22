நிலுவையில் உள்ள போக்சோ வழக்குகள்; தமிழக அரசுக்கு 2 வாரம் கெடு விதித்த நீதிமன்றம்
போக்சோ நீதிமன்றங்களின் செயல்பாடுகள், நீதிமன்றங்கள் எண்ணிக்கை, எத்தனை நீதிமன்றங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு தேவை, அதன் உட்கட்டமைப்புகள் குறித்து 2 வாரத்தில் அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
Published : June 22, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளை விரைந்து விசாரிப்பது குறித்து நிலையான வழிகாட்டுதல்கள் கொண்டு வரப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 2025-இல் திருவண்ணாமலையில் காவலர்களாக இருந்த சுரேஷ் ராஜ், சுந்தர் ஆகியோர் ரோந்து பணியில் இருந்தபோது சாமி தரிசனத்திற்காக வந்த 26 வயது பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.
இதனையடுத்து சம்மந்தப்பட்ட இரு காவலர்களும் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டாலும், பி.என்.எஸ்.எஸ் 346 பிரிவின்படி, 2 மாதத்தில் விசாரணை முடிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்த வருடம் 2026 பிப்ரவரி மாதம் விசாரணை தொடங்கவில்லை.
அதனால் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்க ஏதுவாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும், போக்சோ நீதிமன்றங்கள் தொடங்க வேண்டும். தேவையில்லாத வழக்கு ஒத்திவைப்புகளை தவிர்த்து, விரைவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். மேலும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் வழக்கு நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட பெண் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், "போக்சோ மற்றும் பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பாலியல் குற்றங்களை தடுக்க மாநிலத்தை 4, 5 மண்டலங்களாக பிரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கும் வகையில் நிரந்தர வழிகாட்டுதல்கள் ஏற்படுத்தப்படும்" என தெரிவித்தார்.
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இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், போக்சோ தொடர்பாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள், முடிந்துள்ள வழக்குகள் உள்ளிட்டவை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய பதிவுத்துறைக்கு உத்தரவிட்டனர். மேலும், போக்சோ நீதிமன்றங்களின் செயல்பாடுகள், நீதிமன்றங்களின் எண்ணிக்கை, எத்தனை நீதிமன்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் தேவை, அதன் உட்கட்டமைப்புகள் குறித்து 2 வாரத்தில் அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.