ETV Bharat / state

அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி மனு; நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய தகவல்

அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆரம்ப கட்ட விசாரணை துவங்கி உள்ளதாக தமிழக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தெரிவித்து, அதுகுறித்த நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 6:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நகராட்சி நிர்வாக துறையில் அதிகாரிகள் நியமனத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக அமைச்சர் கே.என்.நேருக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் லஞ்சஒழிப்புத் துறை ஆரம்ப கட்ட விசாரணையை துவங்கி உள்ளதாக தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் உதவிப் பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட 2538 பணி நியமனங்களுக்கு சுமார் 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டுள்ளதால் இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்ய டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது. அதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்ய தமிழக டிஜிபிக்கு உத்தரவிட கோரி, மதுரையை சேர்ந்த ஆதிநாராயணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதேப் போல நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் ஒப்பந்தங்கள் ஒதுக்கீட்டில் 1020 கோடி ரூபாய் வரை ஊழல் செய்ததாக குற்றம்சாட்டி அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்ய கோரி அமலாக்கத்துறை தமிழக டிஜிபிக்கு அனுப்பிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த இரு மனுக்களும் தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆரம்ப கட்ட விசாரணை துவங்கி உள்ளதாக தமிழக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தெரிவித்து, அது குறித்த நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

இதையும் படிங்க: திமுக என்றாலே 'ஊழல் - மாஃபியா - கிரைம்': தமிழகத்தில் விரைவில் இரட்டை இன்ஜின் ஆட்சி என பிரதமர் மோடி பேச்சு

மேலும் மனு குறித்து தமிழக டிஜிபி தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், இறுதி வாய்ப்பாக பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்கி வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜனவரி 28 -ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

MINISTER KN NEHRU
TAMIL NADU GOVERNMENT
தமிழ்நாடு அரசு
ED
ANTI CORRUPTION BUREAU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.