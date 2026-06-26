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அரசு கலை - அறிவியல் கல்லூரிகளில் 20 சதவீதம் இடங்களை உயர்த்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி - அரசாணை வெளியீடு

அரசு உதவிப் பெறும் கல்லூரிகள் தேவையுள்ள பாடப்பிரிவுகளில் 15 சதவீதமும், தனியார் கல்லூரிகள் 10 சதவீதமும் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களை உயர்த்திக் கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 7:27 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இந்த கல்வியாண்டில் கூடுதலாக 20 சதவீதம் சேர்க்கைக்கு அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், அரசு உதவிப் பெறும் கல்லூரிகள் தேவையிள்ள பாடப்பிரிவுகளில் 15 சதவீதமும், தனியார் கல்லூரிகள் 10 சதவீதமும் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களை உயர்த்திக்கொள்ளவும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

கடந்த 2025-26 கல்வி ஆண்டில் உயர்க்கல்வியில் சேர்க்கை பெற மாணவர்கள் அதிகளவில் விண்ணப்பித்த காரணத்தால் அரசு, அரசு உதவிப் பெறும் மற்றும் தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் தேவையுள்ள பாடப்பிரிவுகளின் இடங்களை உயர்த்துக்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிட்டது.

அதன்படி, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்ள இடங்களில் கூடுதலாக 20 சதவீதமும், அரசு உதவிப் பெறும் கல்லூரிகளில் 15 சதவீதமும், அதில் சுயநிதி பாடப்பிரிவுகளுக்கு 10 சதவீதமும், தனியார் கல்லூரிகளில் 10 சதவீதமும் சேர்க்கை இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், நடைபெற்று வரும் 2026-27 கல்வி ஆண்டிலும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை இடங்களை உயர்த்திக்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்து அதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், “கல்லூரிக் கல்வி ஆணையரின் கருத்துருவினை கவனமுடன் ஆய்வு செய்த அரசு 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் தேவையுள்ள கலை பாடப்பிரிவுகளுக்கு 20% கூடுதலாகவும், அறிவியல் பாடப் பிரிவுகளுக்கு ஆய்வக வசதிக்கேற்ப 20% கூடுதலாகவும் மாணவர் சேர்க்கையை நடத்திக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

இதேபோன்று, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் தேவையுள்ள கலை மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் (ஆய்வக வசதிக்கேற்ப) அரசு உதவி பெறும் பாடப்பிரிவுகளுக்கு 15 சதவீதமும், சுயநிதி பாடப்பிரிவுகளுக்கு 10 சதவீதமும், சுயநிதி கல்லூரிகளுக்கு தேவையுள்ள கலை மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் (ஆய்வக வசதிக்கேற்ப) 10 சதவீதம் கூடுதலாகவும் மாணாக்கர்களை சேர்ப்பதற்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சேர்க்கை இடங்களை உயர்த்த அரசு விதித்துள்ள நிபந்தனைகள்

கல்லூரிகளில் உயர்த்தப்படும் 20%, 15% மற்றும் 10% கூடுதல் சேர்க்கையானது சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களால் முதன் முதலில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட (based on original intake approved by the University concerned) மாணாக்கர் சேர்க்கையின் அடிப்படையிலேயே மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கையினால் கூடுதல் பணியிடங்கள் கோரக்கூடாது.

கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கைக்கு சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும்.

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட கூடுதல் சேர்க்கையானது இந்த 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்களின் விவரங்கள் குறித்து கல்லூரி வாரியாக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

இதுகுறித்த ஆணைனை உயர்கல்வித்துறை அரசு செயலாளர் வி. அருண்ராஜ், கல்லூரிக் கல்வி ஆணையர், அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர்கள், அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்கள் மற்றும் சார்ந்த பல்கலைக்கழக பதிவாளர்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

TAGGED:

TN GOVT ARTS AND COLLEGE
ARTS AND COLLEGE SEATS
கலை அறிவியல் கல்லூரி இருக்கை
கல்லூரி இருக்கை அதிகரிப்பு
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