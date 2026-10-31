அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விவரங்களைத் தாக்கல் செய்ய டிசம்பர் 31 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு - தமிழக அரசு உத்தரவு
TN Govt Employees Asset Declaration: பல்வேறு அரசு அமைப்புகளில் கோரிக்கையை ஏற்று, சொத்து விவரங்களை சமர்பிக்க டிசம்பர் 31, 2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 2:56 PM IST
சென்னை: அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் சொத்து விவரங்கள் மற்றும் கடன் உள்ளிட்டவை குறித்து IFHRMS இணையதளம் வாயிலாகச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக அரசு முதன்மைச் செயலாளர் சமயமூர்த்தி, அனைத்துத் துறைச் செயலாளர்கள், துறைத் தலைவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்குக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகள், 1973 ன் விதி 7(3)-ல் திருத்தம் மேற்கொண்டு, அரசு ஊழியர்கள் தங்களது சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
இதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமான அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துகள், கடன்கள் மற்றும் பிற பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை, ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டமான IFHRMS இணையதளம் வாயிலாக ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதன்படி, 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலண்டர் ஆண்டுக்கான சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களை 2026 அக்டோபர் 31 ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என ஏற்கெனவே கால அவகாசம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்பிறகு வரும் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கான விவரங்களையும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதற்கிடையே, IFHRMS இணையதளம் வாயிலாக சொத்து விவரங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என பல்வேறு அரசு ஊழியர் அமைப்புகள் சார்பில் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
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இந்த கோரிக்கைகளைப் பரிசீலித்த தமிழக அரசு, 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. இதன்படி, அக்டோபர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய இருந்த கால அவகாசம், தற்போது டிசம்பர் 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்துத் துறைச் செயலாளர்கள், துறைத் தலைவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் தங்களது
நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள், நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசத்திற்குள் சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களைத் தவறாமல் சமர்ப்பிக்க உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்குமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.