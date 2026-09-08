தமிழகத்தில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்: விருதுநகர், பெரம்பலூர், திருப்பத்தூருக்கு புதிய ஆட்சியர்கள் நியமனம்
சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : September 8, 2026 at 10:40 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் பல ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. விருதுநகர், பெரம்பலூர் மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திற்கு புதிய ஆட்சியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் பலரை இடமாற்றம் செய்தும், புதிய பணியிடங்களில் நியமித்தும் தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், 'மாநகரப் போக்குவரத்துச் கழக (MTC) மேலாண்மை இயக்குநராக இருந்த மோகன் IAS உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறையின் கூடுதல் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஷ்ரேயா சிங், IAS: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் இணை ஆணையராக (சுகாதாரம்) இருந்த இவர், பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கூடுதல் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ராஜா கோபால் சுங்கரா, IAS: நிதித் துறையின் இணைச் செயலாளராக இருந்த இவர், சுற்றுலாத்துறை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், இவர் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் (TTDC) மேலாண்மை இயக்குநராகவும் கூடுதல் பொறுப்பு வகிப்பார்.
சரண்யா அரி, IAS: பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த இவர், விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அப்துல் ரஸாக், IAS: பொன்னேரி சப்-கலெக்டராக இருந்த இவர், பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நல்லசிவன், IAS: செங்கல்பட்டு சப்-கலெக்டராக இருந்த இவர், திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ரவிகுமார், IAS: திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த இவர், வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத் துறையின் இணைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கே. சங்கீதா, IAS: உதகமண்டலம் சிறப்புப் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராக இருந்த இவர், கோயம்புத்தூர் வணிக வரிகள் துறையின் (மாநில வரி) இணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதர முக்கிய நியமனங்கள்:
டாக்டர் வி.பி. ஜெயசீலன், IAS: மாநகரப் போக்குவரத்துச் கழகத்தின் (MTC) மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சுகபுத்ரா, IAS: சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் (CMWSSB) செயல் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தாகரே சுபம் ஞானதேவ்ராவ், IAS: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் இணை ஆணையராக (சுகாதாரம்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
வீர் பிரதாப் சிங், IAS: தமிழ்நாடு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனத்தின் (SIPCOT) செயல் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பொன்மணி, IAS: திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஏ. கேத்தரின் சரண்யா, IAS: வேலூர் மாநகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.