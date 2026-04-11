உள்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமார் 'திடீர்' மாற்றம் - தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு
தொடர்ச்சியாக, பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் தேர்தல் ஆணையத்தால் மாற்றப்பட்டு வந்த நிலையில் அண்மையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
Published : April 11, 2026 at 2:13 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறைச் செயலாளர் தீரஜ் குமாரை பணியிட மாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. புதிய உள்துறை செயலாளராக மணிவாசன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் வரும் 23-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து, மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. தேர்தலையொட்டி, தமிழ்நாட்டில் பரப்புரை அனல் பறக்கிறது.
தேர்தலை நேர்மையாகவும், பாரபட்சமின்றியும் நடத்துவதற்காக தொடர்ச்சியாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு அதிகாரிகளை மாற்றுவது நடைமுறையில் இருக்கிறது.
தமிழகத்தில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையரை சந்தித்து ஆளும் அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகக் கூறி சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளையும், காவல் துறை அதிகாரிகளையும் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இதனையடுத்து, பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டு வந்த நிலையில் அண்மையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனையும் இடமாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. மேலும் சட்டம் ஒழுங்கு புதிய டிஜிபி-யாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமிக்கப்பட்டார்.
மேலும், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் அந்த பதவியில் இருந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக சந்தீப் மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டார்.
தொடர்ந்து தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தமும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு அவருக்கு பதில், தமிழ்நாடு அரசின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய் குமார் நியமிக்கப்பட்டார்.
பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் நேற்று பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, சென்னை மாநகரின் புதிய காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் நியமிக்கப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: இணையத்தில் 'ஜனநாயகன்' வெளியானது ஒட்டுமொத்த சினிமாவே அச்சப்பட வேண்டிய விஷயம் - கார்த்திக் சுப்புராஜ்
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த தேர்தல் ஆணையம், உள்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமாரை பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் புதிய உள்துறை செயலாளராக மணிவாசனை நியமித்தும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், புதிய உள்துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட மணிவாசன் இன்று மாலை 5 மணிக்குள் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இடமாற்ற் செய்யப்பட்ட அதிகாரியை வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெறும் வரை தேர்தல் தொடர்பான வேறு எந்த பதவியிலும் நியமிக்க கூடாது என்றும் உத்தரவில் தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.