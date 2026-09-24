மேட்ரிமோனி இணையதளத்தில் ஆதார் சரிபார்ப்புக்கு அனுமதி - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
ஆதார் அங்கீகாரத்துக்கு மாற்றாக ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், பான் அட்டை ஆகியவற்றையும் பயன்படுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 4:37 PM IST
சென்னை: திருமணம் தொடர்பான மோசடிகளை தடுக்கும் வகையில் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ள Matrimony.com நிறுவனத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
இது தொடர்பாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில் தமிழ்நாடு அரசிதழில் செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, Matrimony.com நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் உள்ள பயனர்களின் அடையாளத்தை உறுதி செய்து, நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், ஆள் மாறாட்டத்தைத் தடுக்கவும், திருமணம் தொடர்பான மோசடிகளை கட்டுப்படுத்தவும் ஆதார் அங்கீகாரம் பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயனர்களின் சுயவிவரங்களில் சரிபார்க்கப்பட்ட பயனர் என்பதைக் குறிக்கும் வகையில் Yes/No அல்லது e-KYC ஆகிய அம்சத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் சரிபார்ப்பு கட்டாயம் இல்லை
ஆதார் சரிபார்ப்பை தன்னார்வ அடிப்படையிலேயே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஆதார் எண்ணை பயன்படுத்தி சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளும் முன்பு, சம்பந்தப்பட்ட ஆதார் எண் வைத்திருப்பவரின் ஒப்புதலை Matrimony.com நிறுவனம் பெற வேண்டும்.
மேலும், ஆதார் சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ள மறுக்கும் அல்லது செய்ய முடியாத பயனர்களுக்கு மாற்று மற்றும் நடைமுறைக்கு ஏற்ற அடையாள ஆவணங்களை நிறுவனம் வழங்க வேண்டும். ஆதார் சரிபார்ப்பு செய்ய மறுத்ததற்காகவோ அல்லது அதை மேற்கொள்ள முடியாததற்காகவோ பயனர்களுக்கு சேவையை மறுக்கக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாற்று ஆவணங்கள் என்ன?
ஆதார் அங்கீகாரத்துக்கு மாற்றாக பின்வரும் ஆவணங்களை அடையாளச் சான்றாக பயன்படுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஓட்டுநர் உரிமம்
- பாஸ்போர்ட்
- பான் அட்டை
முன்னதாக மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையமான UIDAI-யுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு, Matrimony.com நிறுவனத்துக்கு ஆதார் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ள அனுமதிப்பது தொடர்பாக தமிழக சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து இந்த அறிவிப்பு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.