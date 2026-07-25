மன்னார்குடி - பட்டுக்கோட்டை ரயில் பாதை திட்டம்: நிலங்களை கையகப்படுத்த தமிழக அரசு அனுமதி
மன்னார்குடி - பட்டுக்கோட்டை இடையே அகல ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டப் பணிக்காக 13 சிறப்பு பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கியுள்ளது.
Published : July 25, 2026 at 3:01 PM IST
சென்னை: மன்னார்குடி - பட்டுக்கோட்டை இடையே புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்கு தஞ்சையில் 89.49 ஹெக்டேர் நிலங்களை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
மன்னார்குடி - பட்டுக்கோட்டை இடையே புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்காக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 89.49 ஹெக்டேர் பட்டா நிலங்களை கையகப்படுத்தவும், 17.63 ஹெக்டேர் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை நிலமாற்றம் (Alienation) செய்யவும் தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாக அனுமதி வழங்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அரசாணையில், ”ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை வட்டத்தில் உள்ள நதியம்மாள்புரம் மற்றும் மேலும் 14 கிராமங்களில் அமைந்துள்ள 24.06 ஹெக்டேர் நஞ்சை நிலம், 58.12 ஹெக்டேர் புஞ்சை நிலம், 6.64 ஹெக்டேர் மானாவாரி நிலம் மற்றும் 0.65 ஹெக்டேர் ராயத் மனை உள்ளிட்ட மொத்தம் 89.49 ஹெக்டேர் பட்டா நிலங்கள் தனியார் பேச்சுவார்த்தை அல்லது நிலக் கையகப்படுத்தல் மூலம் பெறப்பட உள்ளன.
அதேபோல், 17.63 ஹெக்டேர் அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் ரயில்வே திட்டத்திற்காக நிலமாற்றம் செய்யப்படவுள்ளன. இந்த நிலமெடுப்பு நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாடு தொழிற்துறை நோக்கங்களுக்காக நிலமெடுப்புச் சட்டம், 1997 (தமிழ்நாடு சட்டம் 10/1999)-ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
நிலமெடுப்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்வதற்காக தஞ்சாவூர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (DRO) நிலமெடுப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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மேலும், திட்டப் பணிகளுக்காக 1 சிறப்பு வட்டாட்சியர், 3 நில அளவை துணை ஆய்வாளர்கள், 3 முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்கள், 1 வருவாய் ஆய்வாளர், 1 நிலப் பதிவேடு வரைவாளர், 1 இளநிலை உதவியாளர், 1 தட்டச்சர்/கணிப்பொறி உதவியாளர் மற்றும் 2 அலுவலக உதவியாளர்கள் என மொத்தம் 13 சிறப்பு பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பணியிடங்களில் நியமிக்கப்படும் அலுவலர்களுக்கு நடைமுறையில் உள்ள அரசின் விதிகளின்படி ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கான பணியாளர்களின் முழுச் செலவையும் தென்னக ரயில்வே ஏற்கும். அதற்கான தொகைகள் அரசின் உரிய வரவு கணக்கில் செலுத்தப்படுவதை தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதி செய்ய வேண்டும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நிலமெடுப்புப் பணிகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை கருவூல அலுவலர்கள் விரைந்து மேற்கொள்ளவும், ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட அரசாணைகளின் வழிகாட்டுதல்களை எவ்வித விலகலும் இன்றி பின்பற்றவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.