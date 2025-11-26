ETV Bharat / state

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: தஷ்வந்த் விடுதலைக்கு எதிராக தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல்

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தஷ்வந்துக்கு செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம் அளித்த மரண தண்டனை தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது.

உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 26, 2025

சென்னை: போரூரில் சிறுமி ஹாசினி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தஷ்வந்தை விடுதலை செய்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு தங்களது 7 வயது மகளை காணவில்லை என்று முகலிவாக்கத்தை சேர்ந்த பாபு, ஶ்ரீதேவி தம்பதி மாங்காடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அப்புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கிய காவல்துறை, சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அதே குடியிருப்பில் இருந்த தஷ்வந்த் என்பவரை கைது செய்தது.

பின்னர் காவல்துறை விசாரணையில் தஷ்வந்த் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அனகாபுத்தூர் அருகே எரிந்த நிலையில் கிடந்த சிறுமியின் உடல் கைப்பற்றப்பட்டது. இதையடுத்து சிறுமியை காணவில்லை என்று பதியப்பட்ட வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பின் ஜாமீனில் வெளிவந்த தஷ்வந்த், தனது தினசரி செலவுக்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த அவரது தாயை கொலை செய்தார்.

இந்நிலையில், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை கொலை வழக்கை விசாரித்த செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம், விசாரணையை 3 மாதங்களில் முடித்து தஷ்வந்துக்கு மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. மேலும் இந்த தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது. இதனையடுத்து, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை எதிர்த்து தஷ்வந்த் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

அந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தஷ்வந்த் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை காவல்துறை தரப்பு சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்க தவறிவிட்டது. குறிப்பாக DNA மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி மரண தண்டனையை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தது. மேலும், தஷ்வந்தை உடனடியாக விடுவிக்கவும் கடந்த அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த நிலையில், இத்தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு நீதிபதி விக்ரம் நாத் தலைமையிலான அமர்வில் நாளைய தினம் பரிசீலனை செய்யப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

