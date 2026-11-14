பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி போராட்டத்தை அறிவித்த அரசு ஊழியர்கள் சங்கம்
நீண்ட கால கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நவம்பர் 16 முதல் 27 வரை மாநிலம் முழுவதும் 11 முக்கிய நகரங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற உள்ளதாக அரசு ஊழியர் சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவர் செல்வராணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 4:20 PM IST
கரூர்: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டிசம்பர் 4ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாக அரசு ஊழியர் சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவர் செல்வராணி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் கரூர் மாவட்ட அலுவலகத்தில் நேற்று (நவ.13) அச்சங்கத்தின் மாநில துணைத்தலைவர் செல்வராணி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், ”தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கைகளை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் வகையில், நவம்பர் 16 முதல் 27 வரை திருச்சி, திருநெல்வேலி, திருப்பூர், சேலம், நீலகிரி, திருவாரூர் உள்ளிட்ட 11 முக்கிய நகரங்களில் முதல் கட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற உள்ளது.
முக்கியமாக, தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாகத்துக்கு இரண்டு கண்களாக உள்ள மருத்துவத்துறையையும் கல்வித்துறையும் சிறப்பாக இயங்க வேண்டும். தமிழக அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் உள்ள இடைவெளியை குறைப்பதற்கு அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்.
குறிப்பாக ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும், அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள சுமார் 6.5 லட்சம் பணியிடங்களை கால முறை ஊதியத்தில் நிரப்ப வேண்டும், ஒப்பந்த ஊழிய முறைகளை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும், ஓய்வூதிய பலன்களை வழங்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசுக்கு வலியுறுத்தி வருகின்றோம்.
தலைமைச் செயலகம் முற்றுகை
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அரசு ஊழியர் சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும். தொடர்ந்து காலதாமதம் செய்தால் ஒரு லட்சம் அரசு ஊழியர்களை திரட்டி டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறோம்.
தனியார் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும்
பத்திரப்பதிவு துறை தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவாயை ஈற்றுத் தரும் துறையாக உள்ளது. ஆனால், அதனை தனியார்மயமாக்குவதால் மக்களின் நம்பிக்கை கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. இந்த முயற்சிகளை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும். தனியார்மயம் காரணமாக அரசுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கேடு ஏற்படுத்தும் என்பதை தமிழக முதலமைச்சர் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்” என்றார்.