கரோனா தொற்றுக்கு பிறகு இதய நாள தளர்ச்சி 4 மடங்கு அதிகரிப்பு - மருத்துவ ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

இதய நாள தளர்ச்சி நோயால் ஆண்கள் 63 சதவீதமும், பெண்கள் 39 சதவீதமும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என மருத்துவர் செசிலி மேரி மெஜல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவர் செசிலி மேரி மெஜல்லா
மருத்துவர் செசிலி மேரி மெஜல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 8, 2025

- எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: கரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் இதயத்திற்கு ரத்தத்தைக் கொண்டு செல்லும் குழாய்களில் (சிரைகள்) தளர்ச்சி அல்லது வீக்கம் ஏற்படுவது (கரோனி ஆர்ட்டரி எக்டேசியாஸ்) 4 மடங்கு உயர்ந்துள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் கண்டறிந்துள்ளனர்.

மனித வாழ்க்கையில் கரோனா பெருந்தாெற்று பல்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. மனிதர்களின் உடல்நலனை கரோனா தொற்றுக்கு முன்னர், கரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் என பிரிக்கும் நிலையில் மருத்துவ உலகமே இருக்கிறது. அந்தளவிற்கு கரோனா தொற்று மனித வாழ்க்கையிஸ் மட்டும் இல்லாமல் மனித உடலின் செயல்பாடுகளிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இவற்றில் ஒரு முக்கிய அம்சமாக கரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் மாரடைப்பு உள்ளிட்ட இதயநோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த மாராடைப்பு வருவதற்கு முக்கிய காரணங்களை தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையின் இதயவியல் துறைத் தலைவரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் ஜெ.செசிலி மேரி மெஜல்லா, இதயவியல் மருத்துவர் ஏ. ஆன்டினா ஸ்டீபன் ஆகியோர் இணைந்து ஆய்வு செய்தனர். European Heart Journal இதழிலும் இந்த ஆய்வு கட்டுரை வெளியாகி உள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பல்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையின் இதயவியல் துறைத் தலைவரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் ஜெ.செசிலி மேரி மெஜல்லா நமது ஈடிவி பாரத்திற்கு சிறப்புப் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், ”கரோனா தொற்றுக்கு முன்பு இதய மாரடைப்பு ஏற்பட்டு வருபவர்களுக்கு ஆஞ்சியோ செய்வோம். கரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு வரும் நோயாளிகளுக்கு ஆஞ்சியோ செய்து பார்க்கும்போது, அவர்களுக்கு இருதயத்திற்கு ரத்தத்தை கொண்டுச் செல்லும் குழாய்களில் வீக்கம் ஒன்றரை மடங்கு இருப்பதை பார்க்கிறோம்.

மருத்துவர் செசிலி மேரி மெஜல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கான காரணத்தை கண்டறிவதற்காக 7 ஆண்டு கால தரவுகளையும், ஆஞ்சியோ பரிசோதனை முடிவுகளையும் ஒப்பீட்டு ஆய்வு செய்தோம். கரோனாவுக்கு முந்தைய காலத்தில் 2017 முதல் 2019 வரையில் ஆஞ்சியோ செய்யப்பட்ட 8,300 பேரின் மருத்துவத் தரவுகளும், கரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் 2020 முதல் 2023 வரையில் ஆஞ்சியோ செய்யப்பட்ட 11,420 பேரின் தரவுகள் என மொத்தம் 19,720 பேரின் இதய நலன் சார்ந்த மருத்துவ விவரங்களை ஆய்வு செய்தோம்.

இவற்றில் 18 வயது முதல் 80 வயது வரையில் உள்ளவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் உள்ளிட்டோரின் தரவுகளும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. இந்த ஆய்வறிக்கையை ஐரோப்பியன் ஹார்ட் ஜெர்னல் என்ற இதழில் வெளியிட்டுள்ளனர். இதயத்துக்குச் செல்லும் ரத்த நாளங்கள் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் ஒன்றரை மடங்கு அல்லது அதற்கு மேல் விரிவடைந்து வீக்கமாகும் நிலையை கரோனரி ஆர்ட்டரி எக்டேசியாஸ் என்கிறோம். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் இதயத் தசைகளுக்கு ரத்த ஓட்டம் குறையும் அல்லது தடைபடும். சில நேரங்களில் ரத்தக்கட்டிகளும் உருவாக்கும். இதனால் நாளங்களில் உறைவு ஏற்பட்டு மாரடைப்பு ஏற்படக் கூடும்," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "கரோனா தொற்று கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எண்டோதெலிக்கல் டிஸ்ஃபங்சன் எனப்படும் ரத்த நாள செல் செயலிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ரத்த நாளங்களுக்குள் வரிசையாக அமைந்திருக்கும் செல்கள் சேதமடைந்துவிடும். இதனால் ரத்த உறைவு, அடைப்பு, அழற்சி உருவாகலாம். இதன் விளைவாகவே, இதய நாள தளர்ச்சி ஏற்படுகிறது.

கரோனாவுக்கு முன்பு 30 லிருந்து 40 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் 7 சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே இதய நாள தளர்ச்சி இருந்தது. அது தற்போது 14 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. ரத்தநாள தளர்ச்சி நோயால் பாதிக்கப்படுவர்களின் எண்ணிக்கை கரோனாவுக்குப் பிறகு 4 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அதாவது 15 சதவீதத்திலிருந்து 62 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் அதில் ஆண்கள் 63 சதவீதமும், பெண்களுக்கு 39 சதவீதமும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதய நாள தளர்ச்சி நோய் பாதிப்பு பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகளவில் தாக்கம் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இளைஞர்களுக்கு இதய நாள தளர்ச்சி அதிகமாக ஏற்படுவதால் அதிகளவில் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்," என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும், " இந்த நோய்க்கு ஆளாகாமல் இருக்க, குறிப்பாக புகைப்பிடிக்கக் கூடாது. ரத்த சர்க்கரை அளவு, ரத்த அழுத்த அளவு, கொழுப்புச் சத்துகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதுடன், உடற்பயிற்சியின்போது நீர்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்துக் கொள்வதும் அவசியமாகும்.

இதையும் படிங்க: தெருக்களில் மட்டுமல்ல காற்றில் பரவும் தூசியையும் சுத்தம் செய்யும் ரோபோ - சென்னை ஐஐடியின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு

குழந்தைகளுக்கு கரோனா தாக்கத்தின் பின்னர் கவாசாகி நோய் பாதிப்பு ( Kawasaki Disease KD) முதன்மையாக கரோனரி தமனிகளைப் பாதிக்கிறது. பொதுவாக 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் கடுமையான வாஸ்குலிடிஸ் (இரத்த நாள வீக்கம்) தமனிகளை, குறிப்பாக கரோனரி தமனிகளை சேதப்படுத்தும். ஆனால் இந்த நோய் அரிதாக கண்டறியப்பட்டது. அதேபோல் கரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் எற்பட்ட வைரஸ் தாக்கத்தால் இதய நாள தளர்ச்சி நோய் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது” என்று மருத்துவர் ஏ. ஆன்டினா ஸ்டீபன் கூறினார்.

