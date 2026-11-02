தீபாவளி பண்டிகை: கூட்டுறவு நிறுவனப் பணியாளர்களுக்கு 20 சதவீதம் வரை போனஸ் அறிவிப்பு
போனஸ் சட்டத்தின் கீழ் வராத நிகர இலாபம் ஈட்டாத தலைமைச் சங்கங்கள் மற்றும் மத்திய சங்கங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ரூ.3,000, தொடக்கக் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ரூ.2,400 வீதம் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
Published : November 2, 2026 at 8:50 PM IST
சென்னை: கூட்டுறவு நிறுவனப் பணியாளர்களுக்கு 20 விழுக்காடு வரை தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்களின் உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சேவையைப் பாராட்டி, 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்கிட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதன்படி, போனஸ் சட்டத்தின் கீழ் வரும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ஒதுக்கக்கூடிய உபரித் தொகையின் அடிப்படையில், அந்நிறுவனப் பணியாளர்களுக்கு 20 விழுக்காடு வரை மிகை ஊதியம் (போனஸ்) வழங்கப்படும். உபரித் தொகை இல்லாத கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு 10 விழுக்காடு மிகை ஊதியம் (போனஸ்) மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்.
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கூட்டுறவுத் துறையில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்களைக் கொண்டு செயல்பட்டு, நிகர இலாபம் ஈட்டும், போனஸ் சட்டத்தின் கீழ் வராத கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு 20 விழுக்காடு வரை மிகை ஊதியம் (போனஸ்) மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்.
மேலும், போனஸ் சட்டத்தின் கீழ் வராத நிகர இலாபம் ஈட்டாத தலைமைச் சங்கங்கள் மற்றும் மத்திய சங்கங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ரூ.3,000, தொடக்கக் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ரூ.2,400 வீதம் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
இதன்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் 44,573 பணியாளர்களுக்கு மொத்தம் ரூ.49.69 கோடி மிகை ஊதியம் (போனஸ்) மற்றும் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கை கூட்டுறவு நிறுவனப் பணியாளர்களை ஊக்குவிப்பதுடன், அவர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் தீபாவளிப் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வழிவகுக்கும்' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.