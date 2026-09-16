பட்டினப்பாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு: புதிய தலைமைச் செயலகத்தை மாற்று இடத்தில் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலனை?
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான மாற்று இடமாக தீவுத்திடல் பகுதிப் பரிசீலிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : September 16, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைக்க கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், அதனை மாற்று இடத்தில் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவைக்கு பதிலாக, நவீன வசதிகளுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த நிர்வாக வளாகம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த செப்.03- ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் விதி எண் 110- ன் கீழ் அறிவித்திருந்தார்.
அதில், 20 லட்சம் சதுரஅடி பரப்பளவில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்கப்படும் என்றும், அதில் தலைமைச் செயலக அலுவலகங்கள், முக்கிய அரசுத் துறைகளுக்கான அலுவலகங்கள், மாநாட்டு அரங்குகள், பொதுமக்கள் சேவை மையங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் இடம்பெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சுமார் 400 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக இருப்பதுடன், அங்கு புதிய கட்டுமானங்கள் மற்றும் விரிவாக்கப் பணிகளை மேற்கொள்வதில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்திருந்தார். இதனால் எதிர்கால நிர்வாகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ற புதிய வளாகம் அவசியம் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, சுமார் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய வளாகத்தை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பட்டினப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான நிலங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்காகக் கட்டிடக் கலை ஆலோசனை நிறுவனம் தேர்வு உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக தனித்தனி குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. குறிப்பாக, அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை முன்வைத்து எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படுவதற்கு அப்பகுதி மீனவ மக்களிடையேயும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு ஆதரவுத் தெரிவித்திருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் வாழும் மக்களின் அனுமதி இல்லாமல் தலைமை செயலகம் கட்ட முடியாது என திருமாவளவன் தெரிவித்திருந்தார். இதேபோல், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பாக தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பான அரசின் முந்தைய முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தீவுத்திடல் பகுதி சென்னை மாநகரின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ளதுடன், முக்கிய சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளுடன் இணைந்த பகுதியாக உள்ளது. இதனால், புதிய நிர்வாக வளாகத்துக்கான மாற்று இடமாக தீவுத்திடல் பரிசீலிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.