தமிழக அரசின் மொத்த கடன் 10.71 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் - இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தகவல்
ஒன்றிய அரசிடமிருந்து வரப்பெறக்கூடிய தொகைகளின் விகிதம், கடந்த சில ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாகவும் மிக அதிக அளவிலும் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது என்று தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 4:37 PM IST
சென்னை: மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 2026-27 நிதியாண்டில் 11.15 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அடுத்த நிதியாண்டின் முடிவில் தமிழக அரசின் மொத்த கடன் 10.71 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என பட்ஜெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2026-27 நிதியாண்டுக்கான தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் சட்டமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, மொத்தம் 2 மணி நேரம் 22 நிமிடங்கள் தமது பட்ஜெட் உரையை வாசித்தார். அவரது உரையில் முக்கிய அம்சமாக மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய், ஒன்றிய லரிகளில் மாநில அரசின் பங்கு, ஒன்றிய அரசிடமிருந்து வரப்பெறக்கூடிய தொகைகளின் விகிதம் உள்ளிட்ட நிதி சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. அவற்றின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:
2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 2,20,895 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்ட மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய், திருத்த மதிப்பீடுகளில் 2,06,540 கோடியாக ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரி வருவாய் குறைந்துள்ளதே இந்த மதிப்பீடு குறைந்ததற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில், மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 2,29,579 கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, வணிக வரிகளின் கீழ் 1,62,417 கோடி ரூபாய், முத்திரைத்தாள் மற்றும் பத்திரப்பதிவுக் கட்டணங்களின் கீழ் 31,881 கோடி ரூபாய், வாகனங்கள் மீதான வரிகளின் கீழ் 14,928 கோடி ரூபாய் மற்றும் மாநில ஆயத்தீர்வையின்கீழ் 13,668 கோடி ரூபாய் வரி வருவாய் மதிப்பீடுகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி விகிதங்கள் சீரமைக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள எதிர்மறை விளைவு, பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் முன்னேற்றம், வரி வசூல் திறனில் முன்னேற்றம் ஆகிய பல்வேறு காரணிகளை கருத்திற்கொண்டு, மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 2026-27 ஆம் ஆண்டில் 11.15 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26 ஆம் ஆண்டின் வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 28,819 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்ட மாநிலத்தின் சொந்த வரியல்லாத வருவாய், திருத்த மதிப்பீடுகளில் 26,265 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே 2026-27 ஆம் ஆண்டின் இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் மாநிலத்தின் சொந்த வரியல்லாத வருவாய் 27,704 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக, 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் மதிப்பீடான 2,57,283 கோடி ரூபாய், மொத்த வருவாய் வரவுகளில் 74.67 சதவீதத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 23,834 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்ட ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெறப்படும் உதவி மானியங்கள், திருத்த மதிப்பீடுகளில் 20,073 கோடி ரூபாயாக கணிசமான அளவிற்கு குறையும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த கல்வித் திட்டத்தின் முழு பங்குத்தொகையை ஒன்றிய அரசு வரும் நிதியாண்டில் விடுவிக்கும் என எதிர்பார்த்து, ஒன்றிய அரசிடமிருந்து வரப்பெறக்கூடிய உதவி மானியங்கள் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 24,762 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 58,022 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்ட ஒன்றிய வரிகளில் பங்கு, திருத்த மதிப்பீடுகளில் 56,819 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒன்றிய அரசின் வரவு-செலவுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில், 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒன்றிய வரிகளில் பங்கானது 62,531 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் ஒன்றிய அரசிடமிருந்து வரப்பெறக்கூடிய தொகைகளின் விகிதம், கடந்த சில ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாகவும் மிக அதிக அளவிலும் வீழ்ச்சியடைந்து வரும் வேளையில், 2016-17 ஆம் ஆண்டில் 3.41 சதவீதத்திலிருந்து, 2025-26 ஆம் ஆண்டின் திருத்த மதிப்பீட்டில் 2.16 சதவீதமாக கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது.
தற்போதைய மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில், இந்த 1.25 சதவீதம் குறைவினால் மாநில அரசிற்கு ஏற்படக்கூடிய 44,598 கோடி ரூபாய் இழப்பானது, 2025-26 ஆம் ஆண்டின் திருத்த மதிப்பீடுகளில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிதிப் பற்றாக்குறையில் ஏறத்தாழ 41 சதவீதத்திற்கு சமமாகும் என்று தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் கடன்: ஒன்றிய அரசு நிர்ணயிக்கும் ஒட்டுமொத்தக் கடன் வரம்பின் அடிப்படையில், கடன் பெறுதலும் திரும்பச் செலுத்துதலும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 2026-27 ஆம் ஆண்டில் மாநில அரசு 1,79,809.65 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு மொத்தக் கடன் பெற திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், 60,413.42 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொதுக் கடனை அரசு திருப்பிச் செலுத்தும். இதன் விளைவாக, 31.03.2027 அன்று நிலுவையில் உள்ள கடன் 10,71,770.34 கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்படுகிறது. 2026-27 ஆம் ஆண்டில் மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் இது 26.35 சதவீதம் ஆகும்.
எனினும், சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் ஒன்றிய அரசின் திட்டமாக ஒப்பளிக்கப்பட்ட பின்னர், ஒன்றிய அரசின் கணக்குகளில் இடம்பெறவேண்டிய 9,522.65 கோடி ரூபாயும் மொத்த நிலுவைக் கடன்களில் உள்ளடங்கும். இக்கடன் தொகையை தவிர்த்து மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் நிலுவையிலுள்ள மொத்த கடன் விகிதம் 26.12 ஆகவும், மேலும், சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளுக்கான கடன் தவிர்த்து மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் நிலுவையிலுள்ள மொத்த கடன், 2027-28 ஆம் ஆண்டில் 25.80 சதவீதமாக குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தமது பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டார்.