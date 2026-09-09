தலைமைச் செயலகத்தில் ’இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை’ என்ற புதிய துறை உருவாக்கி அரசாணை வெளியீடு
இதுவரை செயல்பட்டு வந்த இந்து சமய மற்றும் அறநிலைய ஆணையரகம், புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 1:03 PM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை என்ற புதிய துறை உருவாக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் வெளியிட்ட அரசாணையில், ”தலைமைச் செயலகத்தில் இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை என்ற புதிய துறையை உருவாக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதுவரை செயல்பட்டு வந்த இந்து சமய மற்றும் அறநிலைய ஆணையரகம், புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்படும்.
இதற்கேற்ப தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள், 1978 மற்றும் தலைமைச் செயலக நடைமுறை விதிகளில் தேவையான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதற்கான தனி உத்தரவுகளை மனிதவள மேலாண்மைத் துறை வெளியிடும்.
மேலும், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் துறை அரசு செயலாளர் வி. ராஜாராமன் ஐஏஎஸ், மறு உத்தரவு வரும் வரை இத்துறையில் அரசு செயலாளராக கூடுதல் பொறுப்பு வகிப்பார்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய துறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து, இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை ஆணையர், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள், கணக்காய்வாளர் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அரசாணையின் நகல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
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தற்போது இத்துறை நிர்வாக வசதிக்காக 11 மண்டலங்களாகவும், 28 கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுச் செயல்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மண்டலமும் ஒரு இணை ஆணையரின் கீழும், ஒவ்வொரு கோட்டமும் ஒரு உதவி ஆணையரின் கீழும் இயங்கி வருகின்றன.
ஆங்கிலேயே ஆட்சியில் இருந்தே கோயில்களை நிர்வகிப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் நிலவி வந்தன. இந்து சமய திருக்கோயிலின் நிர்வாகத்தை முறையாகப் பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும், மேற்பார்வையிடவும் 1925-ஆம் ஆண்டில் இந்து சமய அறநிலைய வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1951இல் இந்த வாரியம் கலைக்கப்பட்டு, அரசுத் துறையாக செயல்பட வழிவகை செய்யப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, 1959-ஆம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட இந்து சமய மற்றும் அறநிலைக்கொடைகள் சட்டத்தின் மூலம் நிர்வாகத்தினை விரிவுபடுத்தி ஆணையர் மற்றும் சார்நிலை அலுவலர்களின் அதிகார வரம்புகளை வரையறுத்து திருக்கோயில்கள் மற்றும் அறநிறுவனங்களை கண்காணிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டது. தற்போது தவெக ஆட்சியில் இத்துறையின் அமைச்சராக ரமேஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இத்துறையின் ஆணையராக டி.ஜி. வினய் ஐஏஎஸ் உள்ளார்.