மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 50% பேர் நீக்கமா? தமிழ்நாடு அரசு அளித்த விளக்கம் என்ன?
நவம்பர் மாதத்திற்கான உரிமைத்தொகை கடந்த 14ஆம் தேதி அன்று மொத்தம் 1,29,97,568 பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது என சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 11:44 AM IST
சென்னை: மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருந்து 50 சதவீதம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்து சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட இயக்குநர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மகளிர் உரிமைத் தொகையின் இரண்டாம் கட்டத்தில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளில் சுமார் 50 சதவீதம் பேர் திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது.
இந்நிலையில் இதனை கண்டித்து முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சமூகமாக வெளியிட்டிருந்த பதிவில், “கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு உதவித்தொகை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வரும் தகவல்கள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தை முடக்கும் அரசு?
மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தைப் படிப்படியாக முடக்குவதற்கு அரசு திட்டமிடுகிறதா என்ற சந்தேகம் தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே எழுந்துள்ளது. பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 2,500 ஆக உரிமைத்தொகையை உயர்த்தி வழங்கப் போவதாக வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, இப்போது ஏற்கனவே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 1,000 பெற்று வரும் தகுதியுள்ள பெண்களுக்குக் கூட எந்தக் காரணமுமின்றி அந்தத் தொகையை நிறுத்த முற்படுவது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
அது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதிக்கக்கூடியதாகும். எனவே, பயனாளிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் வழங்க வேண்டிய ரூ.1,000 உரிமைத்தொகையை ஆவது, தொடர்ந்து வழங்குவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும் உரியவர்களுக்கான தொகை நிறுத்தப்பட்டிருப்பின் அதற்கான காரணத்தையும், அரசு உடனடியாக விளக்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட இயக்குநர் விளக்கம்
இதுகுறித்து சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “மகளிர் உரிமைத் தொகையின் இரண்டாம் கட்டத்தில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளில், சுமார் 50 சதவீதம் பேர் திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் முற்றிலும் தவறானது மற்றும் உண்மைக்குப் புறம்பானது.
மகளிர் உரிமைத் தொகை முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்டங்களில் சேர்க்கப்பட்ட தகுதியுள்ள பயனாளிகள் அனைவருக்கும் மாதந்தோறும் ரூ. 1,000 நிதியுதவி, அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் 15-ஆம் தேதி இத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. நவம்பர் 2026 மாதத்திற்கான உரிமைத்தொகை 14.11.2026 அன்று மொத்தம் 1,29,97,568 பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாம் கட்டத்தில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட 17 லட்சம் பயனாளிகளில், 50 சதவீதம் பேர் திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் செய்தி முற்றிலும் தவறானதாகும். இரண்டாம் கட்டப் பயனாளிகளைப் பெருமளவில் நீக்கும் நடவடிக்கை எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அதற்கென எந்தவொரு சிறப்பு நீக்க நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் தரவுத்தளங்களுடன் பயனாளிகளின் விவரங்கள் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாதமும் வழக்கமான புதுப்பித்தல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இத்தகைய சரிபார்ப்பு நடைமுறையானது திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நாள் முதலே தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
உண்மைக்கு புறம்பான செய்தி
மேலும், இந்த நடைமுறை முதல் கட்டம் மற்றும் இரண்டாம் கட்டம் என எந்த விதப் பாகுபாடுமின்றி அனைத்துப் பயனாளிகளுக்கும் பொதுவாகப் பொருந்தும். அதன்படி, பயனாளிகளில் யாரேனும் இறந்திருந்தாலோ, திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து பயன்பெறத் தகுதியற்றவர்களாக மாறியிருந்தாலோ அல்லது தாங்களாகவே திட்டத்தில் இருந்து விலக விருப்பம் தெரிவித்திருந்தாலோ, அத்தகைய விவரங்களின் அடிப்படையில் பயனாளிகள் பட்டியல் ஒவ்வொரு மாதமும் உரிய முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, இது தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் எவ்விதமான உண்மையும் இல்லை. இத்தகைய தவறான செய்திகள் பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தையும், தவறான புரிதலையும் ஏற்படுத்தக்கூடியவை. ஆகவே, 50 சதவீதம் பேர் திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட செய்தி முற்றிலும் உண்மைக்குப் புறம்பானது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது