சாலையோர வசதிகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கான டெண்டர் ரத்து - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
சாலையோர வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காகக் கோரப்பட்ட டெண்டர் நிர்வாகக் காரணங்களால் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோரப்பட்ட சாலையோர வசதிகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு டெண்டரை தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ரத்து செய்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றிப் பெற்று தவெக ஆட்சியமைத்த பின்னர், தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்ட பல்வேறு டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு, புதிய டெண்டர்கள் கோரப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் பொது - தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில் சாலையோர வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கோரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை (டெண்டர்) நிர்வாகக் காரணங்களால் ரத்து செய்து, தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள திருத்த அறிவிப்பில், “தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் சார்பில், சாலையோர வசதிகளை மேம்படுத்தும் திட்டத்தை வடிவமைத்தல், கட்டமைத்தல், நிதியளித்தல், இயக்குதல் மற்றும் ஒப்படைத்தல் (Design, Build, Finance, Operate and Transfer – DBFOT) அடிப்படையில், பொது-தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில் செயல்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டிருந்தன.
இதற்காக, கடந்த 2025 செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி டெண்டர் அறிவிப்பு எண் 3 (TANSHA/WSA/2025) வெளியிடப்பட்டது. இந்த டெண்டருக்கான அடையாள எண் 2025_TNSHA_609245_1 ஆகும்.
இந்நிலையில், நிர்வாகக் காரணங்களால் மேற்கண்ட சாலையோர வசதிகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்காகக் கோரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ரத்து செய்யப்படுகிறது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிக்கை ஆவணத்தின் (RFP) பிரிவு 2.5.1 ன் கீழ் இந்த டெண்டர் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திருத்த அறிவிப்பு 2026 அக்டோபர் 13ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இத்திட்டத்துக்கு மீண்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த சாலையோர வசதிகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கான டெண்டர் தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, திருச்சியில் பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம் அமைக்கவும், சிவகாசியில் பட்டாசு தொழிலுக்கு பொது வசதி மையம் அமைக்கவும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் (TIDCO) டெண்டர் கோரியுள்ளது.