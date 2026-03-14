கவலைப் படாதீங்க...அரசுப் பேருந்துகளுக்கு தேவையான எரிபொருள் கையிருப்பில் உள்ளது - அமைச்சர் சிவசங்கர் தகவல்

ஆறு மாதத்திற்கு முன்பாகவே கோடை காலத்தைத் திட்டமிட்டு கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 8:26 PM IST

அரியலூர்: தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பேருந்துகளுக்கு தேவையான எரிபொருள், போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளதாக அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறை பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (மார்ச் 14) நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்ட தமிழ்நாடு மின்சாரம் மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், பொதுமக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கைகளை ஏற்று புதிய மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் அரசுப் பேருந்து சேவையைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.

செந்துறை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மொத்தம் 5 புதிய பேருந்து சேவைகள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பெண்ணாடத்திலிருந்து செந்துறைக்கு ஆர்.எஸ்.மாத்தூர் வழியாகவும், திட்டக்குடியிலிருந்து செந்துறைக்கு நிண்ணியூர் வழியாகவும் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும், செந்துறையிலிருந்து விருத்தாசலத்திற்கு வாரியங்காவல், தேவனூர் மற்றும் ஆண்டிமடம் வழியாகவும், விருத்தாசலத்திலிருந்து ஆர்.எஸ்.மாத்தூருக்கு தேவனூர்,கொடுக்கூர் வழியாகவும் பேருந்துச் சேவைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

இவற்றுடன் அரியலூர் கிளையின் மூலம் வாளரகுறிச்சிக்கு கிளிமங்கலம் மற்றும் சவுரிகாடு வழியாக மற்றொரு புதிய பேருந்தும் இயக்கப்படுகிறது. இந்தப் புதிய பேருந்துச் சேவைகள், செந்துறை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்களின் வாழ்வில் மாபெரும் பயனை அளிக்கும். அனைத்து கிராமங்களுக்கும் தடையற்ற பொதுப்போக்குவரத்தை உறுதிசெய்து, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியையும் கட்டமைத்து வரும் நமது திராவிட மாடல் அரசு, தொடர்ந்து மக்கள் நலன் காக்கும் அரசாகச் செயல்பட்டு வருகிறது என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மிகத் திறமையாகப் போக்குவரத்துத்துறையை கையாண்டு போக்குவரத்துத்துறைக்கு போதிய நிதியை வழங்கியதால் விடியல் பேருந்து பயணம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் பெண்களின் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போக்குவரத்துத்துறைக்கு இருந்த சிரமங்களும் முதலமைச்சர் வழங்கிய நிதியின் மூலம் குறைந்துள்ளது.

தற்போது அரசுப் பேருந்துகளுக்கான எரிபொருள் போதுமான அளவில் கையிருப்பில் உள்ளது. போர் தொடரும் பட்சத்தில் அதற்கான அடுத்தக்கட்ட ஆலோசனை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மின்வாரியத்தை பொறுத்தவரை ஆறு மாதத்திற்கு முன்பாகவே கோடை காலத்தைத் திட்டமிட்டு கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த நேரத்திலும் மின்தடை வராத அளவிற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

