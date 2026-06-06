மலை கிராமத்திற்கு முதல் முறையாக வந்த அரசு பேருந்து - ஆர்த்தி எடுத்து வரவேற்ற ஊர்மக்கள்
கொட்டகுடியில் இருந்து நேரடியாக பேருந்து போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காரணத்தினால், பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் தினமும் 3 கிலோ மீட்டர் வரை நடந்து சென்று பேருந்தை பிடிக்கும் நிலை இருந்து வருகிறது.
Published : June 6, 2026 at 7:06 PM IST
தேனி: பல வருட போராட்டத்திற்கு பிறகு கொட்டகுடி மலை கிராமத்திற்கு முதல் முறையாக அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்ட நிலையில், பேருந்திற்கு பொதுமக்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர்.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரிலிருந்து சுமார் 16 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது கொட்டகுடி மலை கிராமம். இங்கு சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இங்கிருந்து 25க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் போடிநாயக்கனூரில் உள்ள அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயின்று வருகின்றனர். மேலும், இக்கிராமத்தில் இருந்து பலர் கூலி வேலைகளுக்கு அருகில் உள்ள ஊர்களுக்கு சென்று வருகிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் பயணிக்க இப்பகுதியில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை.
கொட்டகுடியில் இருந்து நேரடியாக பேருந்து போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காரணத்தினால், இங்கிருந்து பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் தினமும் 2 முதல் 3 கிலோமீட்டர் கால்நடையாக நடந்து சென்று கொட்டகுடி பிரிவு அருகே குரங்கணி செல்லும் பேருந்தில் ஏறி பள்ளிகளுக்கு சென்று வந்தனர்.
நாள்தோறும் இக்கிராமத்தில் இருந்து பள்ளி செல்வதற்காக 32 கிலோமீட்டர் பேருந்தில் பயணித்தும், 2 முதல் 3 கிலோமீட்டர் நடந்தும் செல்ல வேண்டிய அவல நிலை இருந்து வந்தது.
இதனிடையே, கொட்டகுடி மலை கிராமத்திற்கு பேருந்து வசதி அல்லது மினி பேருந்து வசதி ஏற்படுத்த தர வேண்டி இக்கிராம மக்கள் பல முறை போராட்டங்கள் நடத்தியுள்ளனர். மேலும், தேர்தல் புறக்கணிப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இருப்பினும், இந்த கோரிக்கையை இதுவரை யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை என்று இப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்து வந்தனர்.
200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த மலை கிராமத்தில் 26 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் சாலை வசதி ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டது. இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களாக பேருந்து வசதி கேட்டுக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பாக நேற்று கொட்டக்குடி கிராமத்திற்கு சோதனை பேருந்து இயக்கப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, நேற்று மாலை முதல் இப்பகுதிக்கு முதன்முறையாக போக்குவரத்து சேவை தொடங்கப்பட்டது.
முதல் முதலாக கிராமத்திற்கு வந்த அரசு பேருந்துக்கு ஆரத்தி எடுத்து தேங்காய் உடைத்து ஊர் மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும், அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனருக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் இனிப்பு வழங்கி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
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இதுகுறித்து போடிநாயக்கனூர் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை மேலாளர் ராஜா தெரிவிக்கையில், “காலை 7 மணிக்கு போடியில் இருந்து புறப்பட்டு செல்லும் இந்தப் பேருந்து, குரங்கணி சென்று அங்கிருந்து கொட்டகுடி கிராமத்திற்கு செல்கிறது. அங்கு பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் வேலைக்கு செல்பவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு போடிநாயக்கனூர் வந்தடையும். பின்னர் மாலை சுமார் 5.30 மணி அளவில் மீண்டும் போடிநாயக்கனூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்று, கொட்டகுடியில் பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் பயணிகளை இறக்கிவிடும். அங்கிருந்து குரங்கணி சென்று அங்கு பயணிகளை இறக்கி மீண்டும் போடிநாயக்கனூர் திரும்பும்” எனக் கூறினார்.
கொட்டகுடி மலை கிராமத்தில் முதன்முதலாக பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டதன் மூலம் கிராம மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.