காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டம்: நீதிமன்றத்தில் உறுதியளித்த அரசு
பண்டிகை காலங்களில் டாஸ்மாக் விற்பனை ஆயிரம் கோடி என சாதனை படைக்கும் நிலையில், நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்துவதில் அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : January 24, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளிலும், காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டம் விரைவில் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியளித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டிலும் சுற்றுலா மலைப்பகுதிகளில், மதுபான பாட்டில்கள் வீசப்படுவதால் வன விலங்குகள் பாதிக்கப்படுகிறது. அதை தடுக்க, ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும் 10 ரூபாய் கூடுதலாக வைத்து விற்பனை செய்து விட்டு, காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப தரும் பட்சத்தில் 10 ரூபாயை திரும்ப அளிப்பது என்ற பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை அமல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு அமர்வு உத்தரவிட்டிருந்தது.
மேலும் இத்திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் விரைவில் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்குகள் நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரதசக்கரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 28 மாவட்டங்களில் மதுபான பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டம் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும்,
3 மாவட்டங்களில் பாதி அளவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன் தெரிவித்தார்.
மேலும் ஏழு மாவட்டங்களில், இத்திட்டத்தை எதிர்த்து டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்துவதால் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டபடி முழுமையாக இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார். மேலும் அதிக விலைக்கு மது விற்பனையை தடுக்குப் வகையில் கியூஆர் கோடு முறைப்படி பணத்தை செலுத்தும் முறை அமல்படுத்த டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், பண்டிகை காலங்களில் டாஸ்மாக் விற்பனை ஆயிரம் கோடி என சாதனை படைத்து வருகிறது. ஆனால் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்துவதில் அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை? இனிமேல் கால அவகாசம் வழங்க முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்ப பெறுவது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.