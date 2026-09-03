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தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இயக்கத்தின் புதிய தலைவராக சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் நியமனம்

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கோயம்புத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சிங்கை ராமச்சந்திரன், கடந்த ஜூலை மாதம் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார்.

முதல்வர் விஜய்யுடன் சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன்
முதல்வர் விஜய்யுடன் சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் (X/ @SingaiGR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 2:46 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இயக்கத்தின் புதிய தலைவராக சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரனை நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கோயம்புத்தூர் தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் சிங்கை ராமச்சந்திரன். அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்தார்.

அப்போது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் அனுப்பியிருந்த கடிதத்தில், “நீண்ட ஆழ்ந்த யோசனைக்குப் பிறகு, நான் தற்போது வகித்து வரும் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும், அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் விலக முடிவு செய்துள்ளேன் என்பதை இந்தக் கடிதத்தின் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்த முடிவை நான் கோபத்திலோ, வருத்தத்திலோ அல்லது எந்தவித தனிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாததாலோ எடுக்கவில்லை. என் மனசாட்சிக்கு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளேன்” என கூறியிருந்தார்.

தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இயக்கத்தின் புதிய தலைவராக சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் நியமனம்
தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இயக்கத்தின் புதிய தலைவராக சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் நியமனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து, தவெகவில் இணைந்தார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கமான (TANSIM) தலைவராக சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) துறை சார்பில் கடந்த செப்டம்பர் 1, 2026 அன்று G.O.(2D) எண் 21 அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.

இந்த உத்தரவின்படி, தமிழ்நாட்டில் புதுமையான தொழில் தொடக்க நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் ’TANSIM’ அமைப்பின் தலைவராக சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் பொறுப்பேற்கிறார். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல், புத்தாக்க முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு, தொழில் முனைவோருக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் TANSIM முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது. அந்த அமைப்பிற்கு புதிய தலைவரை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

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மேலும், சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரனின் பதவிக் காலம் மற்றும் அவரது நியமனத்திற்கான விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் தனியாக வெளியிடப்படும் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசாணை ஆளுநரின் ஆணைப்படி வெளியிடப்பட்டு, MSME துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பிரதீப் யாதவ் வெளியிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

TAMILNADU STARTUP MISSION
தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இயக்கம்
TANSIM
சிங்கை ஜி ராமச்சந்திரன்
SINGAI G RAMACHANDRAN

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