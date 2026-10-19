அண்ணன் சீர் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்: இல்லாத பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
பெண்கள் ஆதார் பெறுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டால், அவர்களுக்கு வசதியான இடங்களில் ஆதார் பதிவு முகாம்களை ஏற்படுத்தித் தருமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 1:26 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் அண்ணன் சீர் திட்டத்தின் (Annan Seer Scheme) கீழ் பயன்பெற விரும்பும் தகுதியுடைய பெண்கள், ஆதார் எண்ணைச் சமர்ப்பிப்பது அல்லது ஆதார் அங்கீகாரத்தை பெறுவது கட்டாயம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே வேளையில், ஆதார் எண் இல்லாத பெண்களும் தங்களுக்குரிய சலுகைகளைப் பெறுவதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஆதார் கட்டாயம்
இதுதொடர்பாக, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், "அண்ணன் சீர் திட்டத்தின் கீழ், நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பெண்களுக்கு அவர்களது திருமணத்தின்போது 22 காரட் தங்க நாணயம் 8 கிராம் மற்றும் ஒரு பட்டுப் புடவை வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் சமூக நல இயக்குநரகம் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் பெண்கள் தங்களிடம் ஆதார் எண் இருப்பதற்கான சான்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அல்லது ஆதார் அங்கீகார நடைமுறையை நிறைவு செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் இல்லாத பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
"ஒருவேளை ஆதார் எண் இல்லாதவர்கள் அல்லது இதுவரை ஆதார் பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்காதவர்கள் திட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கு முன்பாக, ஆதார் பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்காக, இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் (UIDAI) இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆதார் பதிவு மையங்களை அணுகலாம்.
அதே நேரத்தில், ஆதார் பதிவு மையங்கள் அருகில் இல்லாததால் பெண்கள் ஆதார் பெறுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டால், அவர்களுக்கு வசதியான இடங்களில் ஆதார் பதிவு முகாம்களை ஏற்படுத்தித் தருமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாற்று ஆவணங்கள் மூலம் சலுகை
ஆதார் எண்ணுக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஆதார் எண் ஒதுக்கப்படும் வரை, மாற்று அடையாள ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, ஆதார் பதிவு அடையாளச் சீட்டு அல்லது பின்வரும் ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பிக்கலாம். இந்த ஆவணங்களை சம்பந்தப்பட்ட துறையால் நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர் சரிபார்ப்பார்.
- புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அல்லது அஞ்சலக கணக்குப் புத்தகம்
- நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை (PAN Card)
- கடவுச்சீட்டு
- குடும்ப அட்டை
- வாக்காளர் அடையாள அட்டை
- மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்ட அட்டை (MGNREGA Card)
- புகைப்படத்துடன் கூடிய கிசான் கணக்குப் புத்தகம்
- ஓட்டுநர் உரிமம்
- அரசு அலுவலர் அல்லது வட்டாட்சியர் வழங்கிய புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாளச் சான்றிதழ்
- புகைப்படத்துடன் கூடிய அரசு அடையாள அட்டை
ஆதார் அங்கீகாரம் தோல்வியடைந்தால் மாற்று வசதிகள்
கைரேகை தரம் குறைவாக இருப்பது உள்ளிட்ட காரணங்களால், ஆதார் அங்கீகாரம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டால், கருவிழிப் பதிவு அல்லது முக அங்கீகாரம் மூலம் சரிபார்க்கும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்த வழிகளிலும் அங்கீகாரம் பெறமுடியாத சூழலில், ஆதார் கடிதத்தில் உள்ள விரைவு பதிலளிப்புக் குறியீட்டை (QR Code) சரிபார்த்து, அதன் அடிப்படையில் திட்டப் பயன்களை வழங்கலாம். இதற்கான வசதிகளையும் சம்பந்தப்பட்ட துறை ஏற்படுத்த வேண்டும்” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: 'அண்ணன் சீர்' 8 கிராம் தங்கம் யாருக்கு கிடைக்கும்? திருமண தேதி முதல் வருமான வரம்பு வரை முழு விவரம்
தகுதியுடைய பெண்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது
“அண்ணன் சீர் திட்டத்திற்கு உண்மையிலேயே தகுதியுடைய பெண்கள், ஆதார் அங்கீகாரத்தில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் காரணமாக தங்களுக்குரிய சலுகைகளை இழக்கக் கூடாது என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். அதற்காக, மத்திய அரசின் நேரடி நலன் பரிமாற்றத் திட்டம் தொடர்பாக 2017 டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி, உரிய மாற்று நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்” என தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு, தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட (அக்.6) நாளிலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.