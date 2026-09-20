டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சீருடை, ரூ. 20 ஆயிரம் முன்பணம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
டாஸ்மார்க் ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் பண்டிகை முன்பணம் வழங்கப்படும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
Published : September 20, 2026 at 1:11 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு புதிதாக சீருடை திட்டத்தை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கான சீருடை தொடர்பான வழிமுறைகள் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கடை மேற்பார்வையாளர்களுக்கு இளநீல நிற சட்டை மற்றும் கடற்படை நீல நிற பேன்ட் சீருடையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
விற்பனையாளர் மற்றும் உதவி விற்பனையாளர்களுக்கு பீஜ் நிற சட்டை மற்றும் அடர் சாம்பல் நிற பேன்ட் சீருடையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சீருடை சட்டையின் இடது மார்புப் பகுதியில் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் சின்னம் பொருத்தப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பணியாளர்கள் சீருடை சட்டையை பேன்ட்டுக்குள் செருகியும் அல்லது வெளியே விட்டும் அணிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான சீருடை துணிகளை, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் குறிப்பிட்டுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறங்களில் மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் எனவும் வழிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இத்திட்டம் வரும் நவம்பர் 15-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும், 3 சீருடைகளுக்கு தலா ரூ. 2,000 விதம் ரூ. 6,000 ஊழியர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஆண்டுக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் பண்டிகை முன்பணம்
சில்லறை விற்பனை கடை ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை முன்பணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் அமைப்புகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தன. இதைத் தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் நிர்வாகக் குழு கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
அதன்படி, டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் பணியாற்றும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ரூ. 20 ஆயிரம் பண்டிகை முன்பணம் வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த முன்பணத்துக்கு வட்டி வசூலிக்கப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பண்டிகையைத் தேர்வு செய்து முன்பணம் பெறலாம். பொங்கல், தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான், பக்ரீத் உள்ளிட்ட பண்டிகைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்வு செய்யலாம். தமிழக அரசால் அனுமதிக்கப்படும் அல்லது அறிவிக்கப்படும் பிற மதப் பண்டிகைகளுக்கும் இந்த முன்பணம் வழங்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போன்று, ஒரு ஆண்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பண்டிகைகள் வந்தாலும், ஒரு ஊழியருக்கு ஒரு முறை மட்டுமே முன்பணம் வழங்கப்படும் என்றும், ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட முன்பணம் முழுமையாக வசூலிக்கப்பட்ட பிறகே அடுத்த முன்பணம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பணம் ஊழியரின் சம்பளம் வரவு வைக்கப்படும் வங்கிக் கணக்கிலேயே செலுத்தப்படும். ரொக்கமாக வழங்கப்படாது எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஒருவர் ரூ. 20 ஆயிரம் முன்பணமாக பெற்றால், மாதம் ரூ. 2 ஆயிரம் வீதம் 10 தவணைகளில் ஊதியத்தில் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
முன்பணம் முழுமையாக வசூலிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக ஊழியர் டாஸ்மாக் பணியில் இருந்து விலகினால், நிலுவையில் உள்ள தொகை அவரது ஊதியம் மற்றும் பிற பணப்பலன்களில் இருந்து ஒரே தவணையாக வசூலிக்கப்படும். முன்பணம் வழங்குதல் மற்றும் தவணை வசூல் உள்ளிட்ட விவரங்களை ஊழியர் வாரியாக பதிவு செய்ய மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தேவையின் அடிப்படையிலேயே இனி மதுபானங்கள்
இதே போன்று, டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளுக்கு மதுபானங்களை இனி அந்தந்த கடைகளின் உண்மையான தேவையின் அடிப்படையில் மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் சார்பில் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், சில்லறை விற்பனை கடைகள் தங்களுக்கு தேவையான மதுபானங்களின் அளவை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், அந்த தேவையின் அடிப்படையில் மட்டுமே மதுபானங்களைப் வழங்க வேண்டும் என்றும் அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறை செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
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முன்னதாக, ஜூலை 20ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில், அனைத்து மதுபான விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து பெறப்படும் மதுபானங்களை டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளுக்கு சமமாகப் பிரித்து வழங்கும் நடைமுறை இருந்து வந்தது. இந்த நடைமுறை செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் நிறுத்தப்படுகிறது.
மேலும், அனைத்து மூத்த மண்டல மேலாளர்களும் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மாவட்ட மேலாளர்கள் மற்றும் டிப்போ மேலாளர்களுக்கு இதுகுறித்து அறிவுறுத்தி, புதிய நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்யுமாறு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.