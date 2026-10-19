கூவம், அடையாறு, பக்கிங்காம் கால்வாய் சீரமைப்பு திட்டம்: வெளியானது டெண்டர் அறிவிப்பு
கூவம், அடையாறு மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாய் உள்ளிட்ட நீர்வழிகளைச் சீரமைக்கும் இந்த முயற்சி, நகரின் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு, நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் வெள்ளநீர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
Published : October 19, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: கூவம் ஆறு, அடையாறு ஆறு மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாய் ஆகியவற்றை சீரமைத்து, அவற்றை மீட்டெடுப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ டெண்டர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதிச் சேவைகள் நிறுவனம் (TNUIFSL) நிர்வகிக்கும் திட்ட மேம்பாட்டு மானிய நிதி (Project Development Grant Fund – PDGF) மூலம் வெளியாகியுள்ளது.
ஆறுகள் சீரமைப்பு டெண்டர்
அதில், ‘சென்னையில் உள்ள ஆறுகளை மீட்டெடுத்து, அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்பு நிறுவனம் (Chennai Rivers Transformation Company Ltd – CRTCL) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் ஏற்கெனவே கூவம் ஆறு, அடையாறு ஆறு, பக்கிங்காம் கால்வாய் மற்றும் ஓட்டேரி நல்லா ஆகிய நீர்நிலைகளை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்பது தொடர்பான அடிப்படைத் திட்ட வரைவை (Concept Plan) தயாரித்துள்ளது.
இந்த திட்ட வரைவை அடிப்படையாகக் கொண்டு, முதற்கட்டமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் (Pilot Areas) மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்காகவே தற்போது டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த விரிவான திட்ட அறிக்கையில், ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், அவற்றுக்கான செலவின மதிப்பீடு, பயன்படுத்த வேண்டிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு அறிக்கையாக தயாரிக்கப்படும்.
‘Consulting Services for Preparation of DPR Based on Concept Plan for Pilot Areas for Chennai Rivers Transformation Company Ltd’ என்ற பெயரில் இந்த ஆலோசனை பணிக்கான டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.23 லட்சம். இதில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியும் (GST) அடங்கும்.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்கான ஆலோசனைச் சேவைகள் மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் திட்ட மேம்பாட்டு மானிய நிதி மூலம் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இந்த டெண்டர் ஆவணங்களை tntenders.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். தகுதியுள்ள ஆலோசனை நிறுவனங்கள் டெண்டரில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
- டெண்டர் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: 3.11.2026 காலை 11 மணி வரை சமர்ப்பிக்கலாம்
- டெண்டர் திறக்கப்படும் நேரம்: 3.11.2026 அன்று மதியம் 12.30
சென்னையில் உள்ள கூவம் ஆறு சுமார் 32 கி.மீ நீளமும், அடையாறு ஆறு சுமார் 42 கி.மீ நீளமும் கொண்டவை. இந்த ஆறுகள் ஆக்கிரமிப்புகள், கழிவுநீர் கலப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பக்கிங்காம் கால்வாயும் நகரின் நீர்வழிப் போக்குவரத்து மற்றும் வடிகால் அமைப்பில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
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கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்துக்குப் பின்னர், சென்னையின் நீர்நிலைகளைச் சீரமைப்பதற்குப் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. இருப்பினும், ஆறுகள் மற்றும் கால்வாய்களின் முழுமையான மறுசீரமைப்பு என்பது தொடர்ந்து கவனம் செலுத்த வேண்டிய முக்கியப் பணியாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்பு நிறுவனம் மூலம் ஆறுகளை மீட்டெடுக்கும் திட்டத்தை அடுத்தகட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக உலக வங்கி உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களின் உதவியுடன் நிதி திரட்டும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய திட்ட அறிக்கையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ள முக்கிய அம்சங்கள் :
- ஆறுகளில் கலக்கும் 300-க்கும் மேற்பட்ட கழிவுநீர் குழாய்கள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து, அவற்றின் மூலம் கழிவுநீர் ஆறுகளில் கலப்பதைத் தடுப்பதற்கும், கழிவுநீரைச் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு திருப்புவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து திட்டமிடுதல்.
- ஆறுகளின் இருபுறங்களிலும் தேவைக்கேற்ப தடுப்புச்சுவர்கள் அமைத்தல், நடைபாதைகளை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல்.
- குறிப்பிட்ட நீர்வழிப் பகுதிகளில் படகு போக்குவரத்தைச் செயல்படுத்த முடியுமா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல்.
- ஆற்றங்கரைகளில் இயற்கைச் சூழலை பாதுகாக்கவும், பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் பல்லுயிர் பூங்காக்கள் (Bio-parks) அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்தல்.
- மழைக்காலங்களில் வெள்ளநீரை சேமிப்பது, நீரின் ஓட்டத்தை முறைப்படுத்துவது மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்புகளை குறைப்பது தொடர்பான வழிமுறைகளை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தயாரித்தல். இவை அனைத்தும் புதிய விரிவான திட்ட அறிக்கையில் ஆய்வு செய்யப்படக்கூடிய அம்சங்களாகும்.
தற்போது கோரப்பட்டுள்ள டெண்டர் மூலம், முதற்கட்டமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இந்த அறிக்கையின் மூலம், திட்டத்தின் தொழில்நுட்பத் தேவைகள், நிதிச் செலவுகள், சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் தெளிவுபடுத்தப்படும்.
இதனடிப்படையில், சென்னையின் முக்கிய நீர்நிலைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான அடுத்தகட்ட பணிகளைத் திட்டமிட முடியும். கூவம், அடையாறு மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாய் உள்ளிட்ட நீர்வழிகளைச் சீரமைக்கும் இந்த முயற்சி, நகரின் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு, நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் வெள்ளநீர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.