இந்தியாவிலேயே பொறுப்பற்ற அரசாக தமிழக அரசு உள்ளது: பியூஷ் கோயல்

ஊழல்களை தடுப்பதன் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிதி அதிக அளவில் கிடைக்கும் என்று பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

பியூஷ் கோயலை வரவேற்ற தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 4, 2026 at 9:40 PM IST

சென்னை: இந்தியாவிலேயே பொறுப்பற்ற அரசாக தமிழ்நாடு அரசு திகழ்கிறது என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், குற்றம்சாட்டினார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெளியிட்டார். அந்த அறிக்கையை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பெற்றுக் கொண்டார்.

வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டபின் செய்தியாளர்களிடம் பியூஷ் கோயல் கூறுகையில், "தமிழகத்தின் கடன் சுமை ரூ.10 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், திவாலான நிலையில் தமிழ்நாடு உள்ளது. மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரியாக தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ.80,000 கோடி வழங்கியுள்ளது. அந்த பணம் எல்லாம் எங்கே சென்றது? அந்த பணத்தின் மூலம் மக்களுக்கு எந்தெந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றினார்கள். ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் தமிழக அரசின் வருவாய் இரட்டிப்பானது.

ஆனால், தமிழக அரசின் கஜானாவை ஏடிஎம் எந்திரமாக பயன்படுத்துகிறது முதல்வர் ஸ்டாலினின் குடும்பம். நிதியை பொறுப்பற்ற முறையில் செலவு செய்து, இந்தியாவிலேயே பொறுப்பற்ற அரசாக தமிழ்நாடு அரசு திகழ்கிறது. தமிழ்நாட்டில் போதை பொருட்கள் எளிமையாக கிடைக்கிறது. திமுக ஆட்சியில் 15,000 சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் நலிவடைந்துள்ளன. 5 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோய் விட்டன. ரூ.12 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது. ஆனால் அந்த முதலீடெல்லாம் எங்கே சென்றது?

தமிழ்நாடு அரசால் நான் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளேன். குடும்ப ஆட்சியால் தமிழ்நாடு பின்னோக்கி சென்றுள்ளது. ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் வருவாய் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. எந்த திட்டமும் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தவில்லை. ஊழல் அரசியல் செய்கிறது ஸ்டாலின் குடும்பம். அரசின் வருவாய் எல்லாம் கடனை அடைக்கவே சரியாக உள்ளது. மத்திய அரசு கொடுத்த பணம் எங்கே போனது?

ஊழல் செய்யும் திமுக, தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் குடும்ப ஆட்சியை ஒழித்து, நல்ல ஆளுமை மிக்க அரசை கொண்டுவர வேண்டும். மதுக் கடைகளில் மதுபான விற்பனையில் திமுக அரசு ஏராளமான ஊழல்களை செய்துள்ளது. திமுகவைப் போன்று குடும்ப ஆட்சி நடத்தும் காங்கிரஸ் கட்சியிலும் ஊழல் நிறைந்த தலைவர்கள் உள்ளனர். திமுகவில் 2ஜி ஊழல், காங்கிரஸ் கட்சியில் ப.சிதம்பரம் மற்றும் அவருடைய மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் செய்த ஊழல் என ஏராளமான ஊழல் செய்யும் நபர்கள் இரு கட்சிகளிலும் உள்ளனர். திமுக செய்த ஊழல்களுக்கு மக்கள் தேர்தலில் பாடம் புகட்டுவார்கள்.

திமுக அரசு செய்யும் ஊழல்களை தடுப்பதன் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிதி அதிக அளவில் கிடைக்கும். திமுகவினரின் மணல் கடத்தல், மது விற்பனை ஊழல், நில ஆக்கிரமிப்பு ஊழல் ஆகியவற்றை தடுப்பதன் மூலம் அதிக நிதி தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கும். கடந்த தேர்தலில் மக்களுக்கு திமுக அளித்த வாக்குறுதிகள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

திமுகவில் தொடர்ந்து குடும்ப ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், அதிமுகவில் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு ஜெயலலிதா, ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரானார். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மகன் அரசியலிலேயே இல்லை. அந்த வகையில் அதிமுகவில் தொண்டர்களும் முதல்வராகும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் திமுகவில் நேற்று கருணாநிதி, இன்று ஸ்டாலின், நாளை உதயநிதி ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பிறகு இன்பநிதி முதல்வராக வருவார். ஆகையால் குடும்ப ஆட்சியை தவிர்க்க திமுகவிற்கு நாம் வாய்ப்பு வழங்க கூடாது" என்று பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

