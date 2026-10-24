அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்; திருமண முன்பணம் பெற புதிய விதிமுறைகள் அறிவிப்பு
திருமணத் தேதிக்கு 180 நாட்களுக்கு முன்பிருந்தும், திருமணம் முடிந்த 60 நாட்களுக்குள்ளாகவும் திருமண முன்பணம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : October 24, 2026 at 10:27 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் திருமண முன்பணம் பெறுவதற்கான புதிய விதிமுறைகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் திருமணம் நடைபெறுவதற்கு 6 மாதங்களுக்கு முன்பே திருமண முன்பணத்திற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற கால வரம்பு நடைமுறையில் இருந்தது. திருமணம் முடிந்த பிறகு விண்ணப்பிக்க அனுமதி இல்லாததால், தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் மற்றும் நடைமுறை தாமதங்களால் சில தகுதியுள்ள அரசு ஊழியர்கள் இந்தப் பயனைப் பெற முடியாத நிலை இருந்தது.
இந்நிலையில், 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதித்துறை அறிவிப்பில், திருமணம் முடிந்த பிறகும் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கும் வகையில் விதிகளில் திருத்தம் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், நிதித்துறை தற்போது அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
புதிய விதிமுறையின்படி, அரசு ஊழியர்கள் திருமணத் தேதிக்கு 180 நாட்களுக்கு முன்பிருந்து, திருமணம் முடிந்த 60 நாட்கள் வரை திருமண முன்பணம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இதன் மூலம், திருமணத்திற்கு முன்பு விண்ணப்பிக்க முடியாத தகுதியுள்ள ஊழியர்களும் திருமணம் முடிந்த பிறகு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விண்ணப்பித்து முன்பணம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
இதேபோல், தமிழக அரசு ஊழியர்கள் கணினி, இருசக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான முன்பணத்தை பெறுவதில் இருந்த 6 ஆண்டு பணிக்கால நிபந்தனையை மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் 2026-2027ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதித்துறை சார்ந்த அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில், அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்களை பெறுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்த இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் கணினி முன்பணம், இருசக்கர வாகன முன் பணம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன முன் பணம் பெறுவதற்கு 6 ஆண்டுகள் பணிக்காலம் நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை நடைமுறையில் இருந்தது. தற்போது இந்த நிபந்தனை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, கணினி முன்பணம், இருசக்கர வாகன முன்பணம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன முன்பணம் பெறுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தவும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் கணினி மற்றும் வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான முன்பணத்தை பெறுவதில் இருந்த 6 ஆண்டு பணிக்கால நிபந்தனை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
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இதன் மூலம் முன்பணம் பெறுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதன்படி அரசு ஊழியர்கள் முன்தொகையை பெற IFHRMS மற்றும் களஞ்சியம் செயலி மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விண்ணப்பத்தில் ஊழியரின் பெயர், பணிபுரியும் அலுவலகம், பதவி, அரசு பணியில் சேர்ந்த தேதி, ஊதிய விவரங்கள் மற்றும் முன்பணம் கோரும் தொகை உள்ளிட்ட தகவல்களை அளிக்க வேண்டும். கணினி அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான விலைப்பட்டியல் மற்றும் தொடர்புடைய விவரங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.