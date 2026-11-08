பட்டாசு வெடிப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்; பாதுகாப்பே முக்கியம் - தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல்
சந்தையில் கிடைக்கும் கையில் பிடித்து வானில் சென்று வெடிக்கக் கூடிய பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 8, 2026 at 10:42 AM IST
சென்னை: வானில் உயரமாக சென்று வெடிக்கும் பட்டாசுகள் மற்றும் வானவேடிக்கை பட்டாசுகளை கையில் பிடித்து வெடிக்கக் கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் இன்று தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, அதிகாலையிலேயே எழுந்த மக்கள் புத்தாடை உடுத்தி, பட்டாசுகளை வெடிக்க தொடங்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில், பட்டாசு வெடிப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்; பாதுகாப்பே முக்கியம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்த வருடம் பட்டாசு வெடிபொருட்கள் சந்தையில் கையில் பிடித்து வானில் சென்று வெடிக்கக் கூடிய பட்டாசுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பல்வேறு தன்னார்வலர்கள் மற்றும் செய்தியாளர்களிடமிருந்து தகவல் வரப்பெற்றுள்ளது.
இதுபோன்று வானில் சென்று வெடிக்கக் கூடிய பட்டாசுகளை கையில் பிடித்து வெடிக்கும்பொழுது தலை, முகம், கைகளில் கடுமையான தீக்காயங்கள் ஏற்படுவதுடன். விரல்கள் சிதைவடைதல், கண் பார்வை பாதிப்பு மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான விபத்துகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக குழந்தைகளை எக்காரணம் கொண்டும் இதுபோன்ற பட்டாசுகளை பயன்படுத்த பெற்றோர்கள் அனுமதிக்ககூடாது.
பண்டிகைக் காலங்களில் பட்டாசுகளை வெடிக்கும்போது பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். குறிப்பாக, அதிக வெடிப்புத் திறன் கொண்ட பட்டாசுகள். வானில் சென்று வெடிக்கக் கூடிய பட்டாசுகள் மற்றும் ராக்கெட் உள்ளிட்ட ஆபத்தான பட்டாசுகளை ஒருபோதும் கையில் பிடித்து வெடிக்கக் கூடாது.
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தற்போது சந்தையில் கிடைக்கும் கையில் பிடித்து வானில் சென்று வெடிக்கக் கூடிய பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கலாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே, பட்டாசுகளை எப்போதும் தரையில் வைத்து, பாதுகாப்பான தூரத்தில் நின்று மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும். வெடிக்காத பட்டாசுகளை மீண்டும் பற்ற வைக்க முயற்சிக்கக் கூடாது.
குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் அல்லது பெரியோர்களின் மேற்பார்வையில் பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்தில் பாதுகாப்பு கருதி வாளியில் தண்ணீர் வைத்துக் கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி, பட்டாசு விபத்துகள் இல்லாத மகிழ்ச்சியான பண்டிகையைக் கொண்டாடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.