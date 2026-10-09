ஜெம் வீரமணி வழக்கு: நிதி பரிவர்த்தனைகள் குறித்து அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு உத்தரக் கோரி ஆளுநரிடம் மனு
ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய மொத்தம் ரூ.147.87 கோடி மதிப்பிலான சில சொத்துகள் கடந்த பிப்ரவரி 2 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது
Published : October 9, 2026 at 11:09 AM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி வழக்கில் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்ய அமலாக்கத்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அமைப்புகள் மூலம் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று யூடியூபர் வாராகி தமிழ்நாடு ஆளுநர் விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக ஆளுநரிடம் அவர் அளித்த மனுவில், "ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய சொத்துகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து தனியாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். வீரமணி உள்ளிட்டோர் மீது சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு மேற்கொண்டு வரும் போக்சோ வழக்கு விசாரணையில் தலையிடும் நோக்கத்தில் இந்த கோரிக்கை இல்லை.
ஜெம் வீரமணி மீது போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் கண்காணித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கூறப்படும் சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன், கணேசன் ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அவர்களில் சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுக்களையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதுவரை வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் உள்ளிட்ட 7 பேரை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
இதில் வீரமணி மீது மட்டும் 5 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய மொத்தம் ரூ.147.87 கோடி மதிப்பிலான சில சொத்துகள் கடந்த பிப்ரவரி 2 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, இந்த வழக்கு முடிக்கப்பட்டதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு சில நாள்களுக்கு முன்பு இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது.
மேலும் வீரமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான வழக்கில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து, வழக்கை முடிப்பதற்காக ரூ.40 கோடி வரை சட்டவிரோதமாக பணம் கைமாறியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு குறித்தும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்.
இது தொடர்பாக வங்கிக் கணக்குகள், பணப் பரிவர்த்தனைகள், சொத்துகளின் உண்மையான உரிமையாளர்கள், உள்நாடு, மற்றும் வெளிநாடுகளில் நடைபெற்ற பணப் பரிமாற்றங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து அமலாக்கத்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.