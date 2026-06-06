செந்தில் பாலாஜி வழக்கில் திருப்பம் - ஆளுநரிடம் அனுமதி கோரிய தமிழ்நாடு அரசு
செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்தவர் என்பதால், அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கான அனுமதியை ஆளுநரால் மட்டுமே வழங்க முடியும் என்பதால் தமிழ்நாடு அரசு, அவருக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி மீதான வழக்கில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைக்கு அனுமதி கோரி ஆளுநருக்கு தமிழ்நாடு அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது.
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 வரையிலான அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அந்த கால கட்டத்தில் போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பலரிடம் சட்ட விரோதமாக அவர் பணம் பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
அதன் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார், செந்தில் பாலாஜியின் தனி உதவியாளர்கள் பி.சண்முகம், எம்.கார்த்திகேயன் ஆகியோர் மீது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகார்களின்பேரில், சென்னை மத்தியக் குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஏமாற்றுதல் (பிரிவு 420), குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உடந்தையாக இருத்தல், ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, சட்ட விரோதப் பணப் பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறையும் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஜூன் 14, 2023 அன்று செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்தது. 15 மாதங்கள் சிறைவாசத்திற்குப் பின் உச்ச நீதிமன்றம் அவருக்கு பிணை வழங்கியதை அடுத்து, 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் விடுதலையானார்.
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இந்த வழக்கு தொடர்பாக, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறை குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்திருந்தாலும், குற்றம் நடந்ததாக கூறப்படும் காலகட்டத்தில் அவர் அமைச்சராக இருந்ததால், மாநில அரசின் விசாரணை அனுமதி பெறுவது அவசியமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு மே மாதம், ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியது. ஆனால், மாநில அரசின் மூலமாக மட்டுமே ஆளுநருக்கு கோரிக்கை அனுப்பப்பட வேண்டும் என கூறி அந்தக் கடிதம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. அமலாக்கத் துறைக்கு இன்னும் அனுமதி கிடைக்காததால், நீதிமன்ற விசாரணை தொடங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், வேலை வாங்கி தருவதாக பணமோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில் செந்தில் பாலாஜி மீது மேல்நடவடிக்கை மற்றும் விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி அமலாக்கத்துறை தமிழக அரசுக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதியது.
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செந்தில் பாலாஜி மீதான புகாரில் அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்துவதற்காக புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, ஆளுநரின் அனுமதியை கோரியுள்ளது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் ஒப்புதலுடன் ஆளுநர் மாளிகைக்கு தமிழக அரசின் மூலம் கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.