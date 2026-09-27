ஆர்டிஐ சட்டத்தில் இருந்து சட்டம்-ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு: அதிரடி அறிவிப்பை வாபஸ் பெற்றது தமிழ்நாடு அரசு
"அரசியல் கட்சிகளின் கருத்து, மக்கள் கருத்து சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் அறிவிப்பை வாபஸ் வாங்குவது நல்ல விஷயம்தான்" என்று ஹிதாயத்துல்லா தெரிவித்தார்.
Published : September 27, 2026 at 9:27 PM IST
-By எஸ்.உசேன்
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் (ஆர்டிஐ) இருந்து சட்டம்- ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு அளித்து வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பை வாபஸ் பெற்றுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. இந்த சூழலில், ஆர்டிஐ சட்டத்தின் வரலாறு குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
இந்தியாவில் தகவல் அறியும் உரிமை என்பது, 2005-ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான உரிமையாகும். இதன் மூலம், அரசு மற்றும் பொது அதிகார அமைப்புகளிடம் இருந்து பொதுமக்கள் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
ஆவணங்கள், பதிவுகள் மற்றும் மின்னணு தரவுகளைப் பார்வையிடுதல், அவற்றின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களை பெறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உரிமைகளை ஆர்டிஐ சட்டம் வழங்குகிறது. அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தவும், ஊழலைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்தச் சட்டம் உதவுகிறது.
அரசிடம் உள்ள தகவல்களைப் பெறுவதன் மூலம், அரசு நிர்வாகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளவும், அது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பவும் ஆர்டிஐ சட்டம் குடிமக்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது.
ஆர்.டி.ஐ. வரம்பில் இருந்து சட்டம்-ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
மனிதவள மேலாண்மைத் துறை சார்பில் செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-ன் பிரிவு 24-இன் உட்பிரிவு (4)இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ள உளவுத் துறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பான பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005 பொருந்தாது என அறிவிக்கப்பட்டது.
சட்டம்-ஒழுங்கு துறையின் கீழ் வரும் முக்கிய விவகாரங்கள்
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரிவின் கீழ் மதம் மற்றும் சாதி மோதல்கள் தொடர்பான விவகாரங்கள், சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான விசாரணை ஆணையங்களை அமைத்தல் மற்றும் அவற்றின் பரிந்துரைகள் மீதான தொடர் நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மேலும், அந்நியச் செலாவணி பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டம் (COFEPOSA) மற்றும் தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் (NSA) ஆகியவற்றின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் தடுப்புக் காவல் நடவடிக்கைகள், தடுப்புக் காவலில் உள்ளவர்களின் பிரதிநிதித்துவ மனுக்கள், அவர்கள் சார்பில் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் ஆட்கொணர்வு மனுக்கள் உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் இந்தப் பிரிவின் கீழ் வருகின்றன.
ஒவ்வொரு மாதமும் சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்துதல், காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது தொடர்பான விசாரணை அறிக்கைகளைப் பரிசீலித்தல், காவல் நிலையங்களில் ஏற்படும் மரணங்கள், காவல்துறை சித்ரவதை மற்றும் ரிமாண்ட் கைதிகளின் மரணம் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கைகளை ஆய்வு செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் (NHRC) தொடர்பான விவகாரங்கள், சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் வகுப்புவாத சம்பவங்கள் குறித்த மாதாந்திர அறிக்கைகளை மத்திய அரசுக்கு அனுப்புதல், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பாக கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தல் ஆகியவையும் இந்தப் பிரிவின் பணிகளில் அடங்கும்.
மாணவர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்டோரின் போராட்டங்கள் தொடர்பான விவகாரங்கள், அரசியல் காரணங்களுக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறக் கோரும் மனுக்கள், மதம் மற்றும் சாதி மோதல்கள், அரசியல் மற்றும் மாணவர் போராட்டங்கள் உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவால் கையாளப்படுகின்றன.
அவதூறான கட்டுரைகள், செய்தி அறிக்கைகள் மற்றும் பேச்சுகள் உள்ளிட்டவற்றுக்காக வழக்குத் தொடர்வதற்கான அனுமதி வழங்குவது தொடர்பான விவகாரங்களும் இந்தப் பிரிவின் கீழ் வருகின்றன.
தமிழக அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு
சட்டம் - ஒழுங்கு துறைக்கு ஆர்டிஐ சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகளான திமுக, அதிமுக, பாமக, அமமுக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியும் இந்த விலக்கு குறித்த அறிவிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
குறிப்பாக, சட்டம்-ஒழுங்கு துறைக்கு ஆர்டிஐ சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கும் அரசின் முடிவுக்கு தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒரே குரலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
ஆர்டிஐ விலக்கு அறிவிப்பு ரத்து
இந்த நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்பை தொடர்ந்து, சட்டம் - ஒழுங்கு துறைக்கு ஆர்டிஐ சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக வெளியான அறிவிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், மனிதவள மேலாண்மை (பயிற்சி) துறையின் 21.09.2026 தேதியிட்ட அரசாணை எண் 57-ன்படி, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-ன் பிரிவு 24-ன் உட்பிரிவு (4)-ன் கீழ் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த விலக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், சட்டம்-ஒழுங்கு துறைக்கு ஆர்டிஐ சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளித்து வெளியிடப்பட்டிருந்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு திரும்பப் பெற்றுள்ளது.
வெளிப்படைத்தன்மைக்கு ஆர்டிஐ சட்டத்தின் முக்கியத்துவம்
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் - 2005, இந்தியாவின் ஜனநாயக நிர்வாகத்தில் முக்கியமான சட்டங்களில் ஒன்றாகும். அரசு மற்றும் பொது அதிகார அமைப்புகளிடம் உள்ள தகவல்களைப் பொதுமக்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை இந்தச் சட்டம் வழங்குகிறது.
அரசு நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளவும், அதன் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் பொதுமக்களுக்கு முக்கியமான வழிமுறையாக ஆர்டிஐ சட்டம் உள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அரசு நிர்வாகம் தொடர்பான தகவல்களை அறிந்துகொண்டு, வெளிப்படையான மற்றும் பொறுப்பான நிர்வாகத்திற்கு குடிமக்கள் பங்களிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
அறிவிப்பு வாபஸ்
தமிழ்நாடு அரசின் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்ட ஒரு சில மணி நேரத்திலேயே அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து விலக்கை ரத்து செய்து, அறிவிப்பை வாபஸ் பெற்றுள்ளது.
ஏற்கனவே திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டம், மேல்மா கிராமத்தில் சிப்காட் செய்யாறு தொழிற்பூங்கா 3-ஆம் கட்டத் திட்டத்திற்காக 22.16.00 ஹெக்டேர் நிலத்தை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது. அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பவே, மேல்மா கிராமத்தில் சுமார் 22 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வாபஸ் பெற்றது.
மக்களின் கருத்துக்கு செவிசாய்க்கும் அரசு - ஹிதாயத்துல்லா
இதுகுறித்து தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநில துணைத் தலைவர் ஹிதாயதுல்லா கூறுகையில், "நாள்தோறும் அரசு பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் அரசாணைகளையும் வெளியிட்டு வருகிறது. எல்லா அறிவிப்புகளும் வாபஸ் பெறப்படுவதில்லை.
அரசியல் கட்சிகளின் கருத்து, மக்கள் கருத்து சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் அறிவிப்பை வாபஸ் வாங்குவது நல்ல விஷயம்தான். மக்கள் கருத்தை தவெக அரசு ஏற்கிறது என்று நினைக்க வேண்டும். தான்தோன்றித்தனமாக, ஒரு விஷயத்தை கடுமையாகத் தொடர வேண்டும் என்பதும் இல்லை. நல்ல விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் மாற்றிக்கொள்ள அரசு தயாராக உள்ளது.
பல விஷயங்களில் தவெக அரசு எடுத்த முடிவில் மாறவில்லை. ஆனால், ஓரிரு விஷயத்தில் மாற்றி முடிவு எடுப்பது, மக்களின் எண்ணத்தை, அரசியல் கட்சியினரின் எண்ணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மரியாதை அளிக்கிறார்கள் என நினைக்க வேண்டும். மக்களின் கருத்துக்கு அரசு செவிசாய்க்கிறது என இதனை வரவேற்க வேண்டும். தவெக அரசு மக்களின் கருத்துகளுக்கும், அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளிப்பதை வரவேற்க வேண்டும்" என்றார்.