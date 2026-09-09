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முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணத்தால் தள்ளிபோகிறது தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்!

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் வழங்கப்படும் மோதிரங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக 100 சதவீதம் தரமானவையாக பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 3:35 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் வெளிநாடு செல்ல உள்ளதால் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி தொடங்கப்படாது என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலுக்கு முன்பாக பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தது. அந்த வாக்குறுதிகளின் ஒன்றாக தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்’ அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்

இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருந்த அறிவிப்பில், “தமிழ்நாடு அரசு தாய்-சேய் நலனை மேம்படுத்த மிகுந்த முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. கர்ப்பிணிகளுக்கு நிதியுதவி, இலவச பிரசவம் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கான பராமரிப்பு சேவைகள், அவசர மகப்பேறு சிகிச்சை, ஊட்டச்சத்து அளித்தல், பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையை திட்டமிடும் முறை மற்றும் கர்ப்பிணி மற்றும் குழந்தைகள் கூட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு மென்பொருள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு, இந்த முயற்சிகள் மாநிலத்தில் தாய் சேய் நலக் குறியீடுகளை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மேம்படுத்தியுள்ளன.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ்
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவிக்கும், தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் குடும்பங்களை சார்ந்த தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தின் கீழ், 22 ஜூன் 2026 முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பயன் பெறுவார்கள். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு 755.83 கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய உள்ளது. இந்த திட்டமானது அண்ணாவின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி தொடங்கப்படும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

தள்ளிப் போகும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்

இந்த நிலையில், ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்’ அண்ணாவின் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் வெளிநாடு செல்ல இருப்பதால் அந்த திட்டத்தின் தொடக்க தேதி தள்ளப்போவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் மேம்படுத்தப்பட்ட பராமரிப்பு ஹீமோடையாலிசிஸ் மையம், மேம்படுத்தப்பட்ட மத்திய உணவுக் கூடம், பிற மேம்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் நவீன உபகரணங்கள் போன்றவற்றை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் திறந்து வைத்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “செப்டம்பர் 15-ம் தேதி தொடங்கப்பட இருந்த தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் முதலமைச்சர் விஜய் வெளிநாடு செல்வதால் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி இந்த திட்டம் தொடங்கப்படுவது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும். தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் வழங்கப்படும் மோதிரங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக 100 சதவீதம் தரமானவையாகவும் 916 ஹால்மார்க் முத்திரையுடனும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்” என்று கூறினார்.

உசிலம்பட்டி தேர்வு செய்யப்பட்டது ஏன்?

தென் மாவட்ட மக்களின் பாரம்பரிய கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகப் பிணைப்பைக் கருத்தில் கொண்டே தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் உசிலம்பட்டியில் தொடங்கி வைக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தேனி, புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தாய்மாமன் உறவுக்கு மிக உயர்ந்த இடமும் மதிப்பும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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​தாய்மாமன் உறவின் சிறப்பைக் கொண்டாடும் வகையில் தாய்மாமன் விழா நாள் என்ற கொண்டாட்ட முறையும் இப்பகுதிகளில் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. மேலும், ​அக்கா மற்றும் தங்கையின் மகள்களுக்குத் தாய்மாமன் வழியில் பெருமளவில் சீர் வழங்கும் பண்பாட்டு வழக்கம் இப்பகுதியில் முதன்மையாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

​இத்தகைய பண்பாட்டுச் சிறப்புகளும், தென் மாவட்ட மக்களின் குடும்ப உறவுகளுக்குத் தரப்படும் முக்கியத்துவமுமே இத்திட்டம் உசிலம்பட்டியில் தொடங்கி வைக்க இருப்பதற்கான முதன்மைக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. இதே போல், காமராஜர் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கமும் தேதி தள்ளிப்போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

THAIMAMAN GOLD RING SCHEME
TN GOVERNMENT
CM VIJAY
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
THAIMAMAN GOLD RING SCHEME DELAYED

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