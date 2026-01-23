மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் குறித்த தனித் தீர்மானம் - பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம்
புதிய திட்டத்திற்கான நிதிப் பங்களிப்பு, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திற்கான நிதிப் பங்களிப்பினைப் போலவே திருத்தி அமைக்கப்பட வேண்டும் என தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
Published : January 23, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்மொழிந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் தொடர்பான அரசினர் தனித் தீர்மானம் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கி இன்று 4-வது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது. இன்று கேள்வி நேரத்திற்குப் பின் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக மத்திய அரசு ஜி ராம் ஜி என்ற திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், நலிவுற்ற மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் திட்டம் என அனைத்து திட்டங்களும் மாநில, ஒன்றிய அரசின் திட்டங்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் திறம்பட செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஒன்றிய அரசின் பல முன்னோடித் திட்டங்களில் இந்திய அளவில், தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் முதன்மையாக இருப்பதோடு, பல்வேறு ஒன்றிய அமைச்சகங்களின் பாராட்டுகளையும் தொடர்ந்து பெற்று வருகின்றது.
இருப்பினும், ஒன்றிய அரசு, தமிழ்நாட்டை வஞ்சிப்பதையே கொள்கையாகக் கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாகக் கண்டு வருகிறோம். எந்தவொரு ஒன்றிய அரசின் திட்டமானாலும், பணி முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப நிதி விடுவிக்கப்படாமல், காலதாமதத்தை ஏற்படுத்தி, தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியில் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்திலும், கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில், 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தொழிலாளர் மதிப்பீடு மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு மிகவும் குறைவாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் ரூ.1,026 கோடி ஊதியத்திற்கான தொகையும், ரூ.1,087 கோடி பொருட்கூறுக்கான தொகையும் இன்று வரை விடுவிக்கப்படாமலேயே உள்ளது. அதே போல், வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் உயிர் நீர்த் திட்டத்திலும் இதுவரை ரூ.3,112 கோடி நிதியும், பிரதம மந்திரி கிராமச் சாலை திட்டத்தில் ரூ.516 கோடி நிதியும் இன்னும் விடுவிக்கப்படாமல் உள்ளது.
இதனால் தமிழ்நாட்டின் கிராமப் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய எளிய மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள்தான் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தற்போது கிராமப்புற மக்களின் வாழ்வாதாராத்தை அடியோடு வேரறுக்க மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தினை மாற்றி, அதற்குப் பதிலாக “வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா – ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டம்” என்று தமிழில் பொருள்படும் VB-G RAM G என்ற புதிய திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
ஏற்கனவே இருந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தால் தமிழ்நாட்டில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் 65 லட்சம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 74 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பயன்பெற்று வந்தனர். இதில் 85 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமானோர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது” என்றார்.
அரசினர் தனித் தீர்மானம்
இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்மொழிய, பேரவையில் ஒருமனதாக கீழக்கண்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தீர்மானத்தின் விவரம் பின்வருமாறு:
"மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புச் சட்டம், 2005-ன்படி, கிராமப்புற மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படுவதுடன், மாநில செயல்திறன் அடிப்படையில் தொடர்ந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் தொடர்ந்து பயனடைந்து வந்தனர். அவர்களின் வாழ்வாதாரம் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட முந்தைய ஆண்டுகளின் ஒதுக்கீட்டிற்குக் குறையாமல் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
உத்தேச மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தன்னிச்சையாக ஒன்றிய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் என கொண்டுவரப்பட்டுள்ள தற்போதைய புதிய நடைமுறையைக் கைவிட்டு, வேலைக்கான தேவைக்கேற்ப நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் முறையை தொடர வேண்டும். மேலும், கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு மதிப்பளித்து, மாநிலங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டினை, வேலைக்கான தேவைக்கேற்ப பகிர்ந்தளிக்கும் வழிமுறையை மாநில அரசே வகுத்துக் கொள்ள அனுமதியளிக்க வேண்டும்.
இந்த புதிய திட்டத்தில் மாநில அரசின் நிதிப்பங்களிப்பு 40 சதவிகிதமாக உயர்த்தப்படுகையில் மாநில அரசின் நிதிச்சுமையை கணிசமாக அதிகரிப்பதாக உள்ளது. எனவே, புதிய திட்டத்திற்கான நிதிப்பங்களிப்பு, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திற்கான நிதிப்பங்களிப்பினைப் போலவே திருத்தி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கி, பல்வேறு உள்நோக்கங்களைக் கொண்டு இத்திட்டத்திற்கு 'வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா - ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார இயக்கம் - ஊரகம் (VB-G-RAM-G)' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மகாத்மா காந்தி, இந்த தேசத்திற்கு வகுத்துத் தந்த கொள்கைகளையும், வழிகாட்டிய பாதையையும் எப்போதும் நினைவுகூரும் வகையில் இத்திட்டம் மகாத்மா காந்தி பெயரிலேயே தொடர வேண்டுமென்றும் ஒன்றிய அரசை இப்பேரவை ஒருமனதாக வலியுறுத்துகிறது” என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.