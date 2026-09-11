தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு: ஆணையத்தின் பரிந்துரையை அப்படியே அமல்படுத்த வேண்டியதில்லை - நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்
ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அப்படியே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது சட்டப்பூர்வமான கடமை கிடையாது என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 12:59 PM IST
மதுரை: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக, ஆணையத்தின் பரிந்துரையை அப்படியே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது சட்டபூர்வமான கடமை கிடையாது என்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை பி.பி. குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த கதிரேசன் என்பவர் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு எதிரான மனுவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூடக் கோரி போராட்டம் நடத்திய பொதுமக்கள் மீது சீருடை அணியாத துப்பாக்கிச் சுடும் வீரர்களை பயன்படுத்தி, காவல்துறையின் நிலையான நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாகவும், இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர். சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் கூறியபோது, “தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக, விசாரணை நடத்த நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் அறிக்கை கடந்த ஆட்சியின்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, இந்த தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பரிந்துரையின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு கைவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை, அப்படியே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது சட்டபூர்வமான கடமை கிடையாது.
ஏற்கனவே, அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மனுதாரர்கள் மனுக்களின் மீது நீதிமன்றத்திலும் உரிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை முடித்து வைக்க வேண்டும்” என வாதிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பேசியபோது, “இந்த தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணை மிகவும் தாமதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும்” என கூறினர்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது. எனவே இந்த நிலையில் உத்தரவு பிறப்பிக்க இயலாது என விசாரணையை தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டனர்.