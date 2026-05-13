நீட் தேர்வை ரத்துச் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் தர வேண்டும் - மதிமுக தீர்மானம்
தமிழ்நாட்டில் 717 மதுபான கடைகளை மூட தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதை மதிமுக வரவேற்றுள்ளது.
Published : May 13, 2026 at 5:50 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை ரத்துச் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு, மத்திய அரசுக்கு மீண்டும் அழுத்தம் தர வேண்டும் என்று மதிமுக நிர்வாகக் குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுகவின் தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் இன்று (மே 13) மதிமுகவின் அவைத் தலைவர் ஆடிட்டர் அர்ஜுன்ராஜ் தலைமையில் மதிமுகவின் நிர்வாகக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, கட்சியின் முதன்மைச் செயலாளரும், திருச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் உறுப்பினருமான துரை வைகோ, பொருளாளர் செந்தில் தீபன் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள், நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
மதிமுக நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தல் உள்பட 11 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் பின்வருமாறு:
தமிழ்நாட்டின் 17- வது சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஜனநாயகத்தின் தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளனர். அதன்படி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு மதிமுக வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மேலும் மதச்சார்பின்மை, சமூகநீதி, கூட்டாட்சி கொள்கை, போதை கலாச்சார ஒழிப்பு, பெண்கள் பாதுகாப்பு, இவற்றை பாதுகாத்து இந்த நெறிகளில் இருந்து இம்மியளவும் பேசாமல் தமிழ்நாடு அரசின் ஆட்சியை நடத்திட வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் சீமை கருவேல் மரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற "வேலிக் கருவேலம்" தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் வேரூன்றி பரவி விவசாய நிலத்தை பாழ்படுத்துவதோடு நல்ல குடிநீர் கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்பின்றி செய்வதால் அதனை அகற்ற வேண்டும். உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலும் வேலி கருவேலம் மரங்களை அகற்றும் பணியில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டோம். இந்த நிலையில் மீண்டும் ஜூன் 1- ஆம் தேதி கலிங்கப்பட்டி ஊராட்சியில் வேலி கருவேலம் மரங்களை அகற்றுவதற்கான போராட்டத்தை தொடங்கி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்படும்.
மேற்கு மலைத்தொடர் சரிவுகளில் இருந்து கூட்டம் கூட்டமாக வரும் காட்டு பன்றிகள் தென்காசி, நெல்லை மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பகுதிகளில் விவசாய பயிர்களை நாசப்படுத்தி அழிக்கும் பெருஞ் தீமையை செய்து வருகிறது. விவசாய நிலத்தைப் பாதுகாக்கும் வகையில் காட்டு விலங்குகள் பட்டியலில் இருந்து காட்டுப் பன்றிகளை நீக்கும் முடிவை மத்திய அரசு செயல்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
செண்பகவல்லி தடுப்பணை திட்டத்தின் மூலம் 25,000 ஏக்கர் நஞ்சை நிலங்கள் வாசன வசதி பெற்று வந்தனர். இந்த அணைப் பழுத்தின் காரணமாக கேரளா அரசால் உடைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் செண்பக வள்ளி அணையை கட்டுவதற்கு கேரளா அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்தியும், அதற்கான செலவுத்தொகை தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கீடு செய்யவும் வலியுறுத்திடவும் ஜூன் 5- ஆம் தேதி வாசுதேவநல்லூரில் விவசாயிகள் பங்கேற்கும் உண்ணாநிலை அறப்போராட்டம் மதிமுக சார்பில் நடத்தப்படும்.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான அரசு ஒன்றிய அரசின் பிஎம் ஸ்ரீதிட்டத்தில் கையெழுத்திட கூடாது, மும்மொழி கல்விக் கொள்கையை ஏற்கக்கூடாது என மதிமுக வலியுறுத்துகிறது. இந்தியாவின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை பற்றியும், பிரதமரின் அறிவிப்புக்கான பின்னணி குறித்தும் ஒன்றிய அரசு ஒலிவு மறைவு இன்றி நாட்டு மக்களுக்கு உண்மை நிலைமையை முன்வைக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் 2023- ஆம் ஆண்டு வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் அருகில் செயல்பட்டு வந்த 500 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் திமுக அரசு மூடப்பட்டது. அதன்பின்னர் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தால் 4,765 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பதில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகில் இருந்து 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள 717 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகளை மூட தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதை மதிமுக வரவேற்கிறது.
முழு மதுவிலக்கே எங்கள் இலக்கு என்பதைத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. எனவே தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள புதிய அரசு மதுக்கடைகளை படிப்படியாக முழு மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்திடவும், மூடப்படும் மதுபான கடைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மாற்றுப் பணி வழங்கி அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில் ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் வினாத்தாள் கசிந்தது சமூக வலைதளங்களின் மூலம் அம்பலமாக இருக்கிறது. அதிலிருந்து 180 கேள்விகளில் 140 கேள்விகள் அசல் வினாத்தாள்களுடன் அப்படியே ஒத்துப்போனது. இதனையடுத்து நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதாக தேசிய தேர்வு முகமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் நான்கு முறை கசிந்து உள்ளது. தற்போதும் அதேநிலை உருவாகி மோடி அரசின் மீது நம்பகத்தன்மை தேர்வு நடத்தும் முறை ஆகியவை பல கேள்விகளை எழுப்பிள்ளது.
நீட் தேர்வு அறிமுகம் ஆனதிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து எதிர்த்து கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் நீட் தேர்வு மோசடிகளை களைவது மட்டும் தீர்வாகாது. மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும், தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் ஒன்றிய அரசுக்கு இதற்காக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என மதிமுக வலியுறுத்துகிறது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.