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ஆசிரியர்களுக்கான பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு - ஜூன் 15 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் ஆசிரியர்களுக்கான பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்விற்கு ஜூன் 15 முதல் 22 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 5:08 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்கள், அலுவலர்களுக்கு 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் எனவும், அதற்கு விண்ணப்பம் செய்யும் முறைகள், தகுதிகளையும் பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன், தொடக்கக் கல்வித் துறை இயக்குநர் நரேஷ் ஆகியவர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, அனைத்து வகை ஆசிரியர்களுக்கான பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு கல்வி தகவல் மேலாண்மை முகமை (EMIS) இணையதளம் மூலமாக நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூன் 15 முதல் 22 வரை பெறப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் தெரிவிக்கும் அனைத்து வகை ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை EMIS இணையதளத்தில் 15.6.2026 முதல் 22.6.2026 வரை EMISல் இணையத்தில் பதிவேற்றம் மேற்கொள்ளலாம்.

தற்போது பணியாற்றும் பள்ளியில் ஓராண்டு பணி நிறைவடைந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் பங்குபெற விருப்பம் உள்ள அனைத்து வகை ஆசிரியர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மாற்றுத்திறனாளிகள், சிறப்பு குழந்தை அல்லது மாற்றுத்திறனாளி குழந்தை உள்ள பெற்றோர், சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை, டையாலிசிஸ் சிகிச்சை, இதய அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோயாளிகள், மூளைகட்டியால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றவர்கள், ராணுவத்தில் பணிபுரிபவரின் கணவன், மனைவி, கணவரை இழந்தவர், மனைவியை இழந்தவர், 40 வயது கடந்த முதிர்கன்னியர், சட்டப்பூர்வமாக விவாகரத்து பெற்ற பெண் ஆசிரியை, தற்போது பணிபுரியும் பள்ளியில் 5 ஆண்டுக்கு மேல் பணியாற்றுபவர் ஆகியவர்களுக்கு பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

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மனமொத்த மாறுதல்கள் (Mutual Transfer) விண்ணப்பங்கள் சார்ந்த அறிவுரைகள் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு முடிந்த பின்னர் வழங்கப்படும். மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களில் தவறுகள் ஏதும் பின்னர் கண்டறியப்படின் தக்க ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். கலந்தாய்வு நடைபெறும் நாளில் மாற்றுப்பணி அனுமதிக்க இயலாது எனவும், தற்செயல் விடுப்பு அளித்து விட்டு கலந்தாய்வில் பங்கேற்க வேண்டும்.

மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பித்து கலந்தாய்வு நடைபெறும் அன்றைய நாளில் வருகை புரியாமலோ அல்லது தாமதமாக வருகை புரிந்தாலோ கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படாது. மேலும், கலந்தாய்வு நடைபெறுவதற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள கால அட்டவணையின் படி மாறுதல் கோரி ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியல் உரிய தேதியில் வெளியிடப்படும்.

அப்பட்டியலில் திருத்தம் மற்றும் முறையீடுகள் ஏதும் இருப்பின் அதனை EMIS Online வழியே உரிய விவரங்களை தெரிவித்திட வேண்டும். மேற்படி திருத்தங்கள், முறையீடுகள் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் (Final Seniority List) வெளியிடப்பட்ட பிறகு திருத்தங்கள், முறையீடுகள் ஏதும் இருப்பின் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SCHOOL TEACHER TRANSFER COUNSELLING
TN GOVERNMENT SCHOOL TEACHERS
ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு
பள்ளிக் கல்வித்துறை
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