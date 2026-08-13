ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம்: இதுவரை 3 அரசு அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - தமிழ்நாடு அரசு தகவல்
துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த காரணமாக இருந்த காவல் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 11:27 AM IST
மதுரை: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் மூன்று அரசு அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை பீ.பீ. குளத்தை சேர்ந்த கதிரேசன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது காவல்துறையின் நிலையான உத்தரவுகளை பின்பற்றாமல் சீருடை அணியாத துப்பாக்கிச்சுடும் வீரர்களை பயன்படுத்தி, துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதை குற்றவியல் வழக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன், சக்திவேல் முன்னிலையில் ஜூலை 23-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் ஒரே ஒரு காவல் ஆய்வாளர் பெயர் மட்டுமே குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை எதிர்த்து பாதிக்கப்பட்டவர் தரப்பில் ஆட்சேபனை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனு தற்போது நிலுவையில் உள்ளது.
மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 50 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஆணையம் பரிந்துரை செய்தது. ஆனால், முப்பது லட்ச ரூபாய் மட்டும் தான் இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று மனுதாரர் வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், “ஒரு காவல் ஆய்வாளர் மட்டும் எந்த உத்தரவும் இல்லாமல் அவரே ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 16 பேரை துப்பாக்கியால் சுட்டாரா? ஏன் இவ்வளவு கால தாமதமாக வழக்கின் மீதான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது? அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் அறிக்கையை தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?” போன்றவை குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சி.பி.ஐ. தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) இந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை மீண்டும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் 16 பேர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் மூன்று அரசு அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கபப்ட்டது.
இதுகுறித்து நீதிபதிகள், இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் காவல்துறை மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகளின் மீது மேலும் ஏதேனும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதா எனவும், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் மேற்கொண்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு கூடுதல் இழப்பீடு வழங்க வாய்ப்புள்ளதா எனவும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர்.