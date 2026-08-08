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சென்னையை சீரமைக்க விரைவில் மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன; எனவே பருவமழையை எதிர்கொள்ள அரசு தயாராக இருக்கிறது.

அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி
அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 6:02 PM IST

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சென்னை: சென்னையை சீரமைக்க கடந்த 60 ஆண்டுகளில் எந்தவித திட்டமிடலும் இல்லை என்றும், நகரத்தை மறுசீரமைக்க நீண்டகால மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டம் தயார் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியினை அமைச்சர் அருண்ராஜ் துவக்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, அங்குள்ள செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். இதுகுறித்து முதலமைச்சரிடம் பேசி உள்ளோம். முதலமைச்சர் இதனை பரிசீலித்து விரைவில் நல்ல செய்தியை அறிவிப்பார்.

தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் குறித்து கடந்த காலங்களில் திமுகவே அனைத்து கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டியது. அதில் தவெகவும் கலந்துகொண்டது. மாநில உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகளில் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மக்களின் எண்ணம். ஆனால், இன்றைக்கு அதே விவகாரம் தொடர்பான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகள் புறக்கணித்திருக்கின்றன. அவர்களை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள இதுவும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

காவிரி விவகாரத்தை திசை திருப்பவே மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை தமிழக அரசு கூட்டுவதாக திமுக கூறுகிறது. இதை எப்படி திசை திருப்ப முடியும்? காவிரி விவகாரம் ஒரு கண் என்றால், தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் மற்றொரு கண். ஒரு கண்ணை பார்க்கும் பொழுது, மற்றொரு கண்ணை புறக்கணிப்பதாக அர்த்தம் கிடையாது.

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திமுக தற்போது பல்வேறு காரணங்களுக்காக மத்திய அரசிடம் பணிந்து போகிறது. திமுகவைச் சார்ந்த ஒவ்வொரு முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதும் பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன. இதுவும் அதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.

காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து வெளியே வந்தது முதலாகவே, எப்போது பாஜக பக்கம் போகலாம் என்றும், ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து எப்படி தங்களை காத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் திமுக நினைக்கிறது" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டங்களை அரசு தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. அதன் அடிப்படையில், பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பருவமழையை எதிர்கொள்ள அரசு தயாராக இருக்கிறது.

எந்தவித திட்டமிடலும் இல்லாமல் சென்னை நகரம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. கடந்த 60 ஆண்டுகளாக சென்னையை சீரமைக்க எந்தவித திட்டமிடலும் இல்லை. நாம் இருக்கும் இடத்திற்கு தண்ணீர் வரவில்லை என்பதால், தண்ணீர் இருக்கும் இடத்திற்கே சென்று நாம் வீடு கட்டிவிட்டோம். இதுதான் பிரச்சனை.

இதனை சரி செய்ய வேண்டுமென்றால், நீண்டகால மாஸ்டர் பிளான் திட்டம் தேவை. இதுகுறித்து தொலைநோக்கு ஆவணம் (விஷன் டாக்குமெண்ட்) தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.

TAGGED:

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
சென்னை மாஸ்டர் ப்ளான்
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