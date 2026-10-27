20 ஏக்கரில் புதிய பாரா ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியம் அமைக்க திட்டம் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வீரர்களை கெளரவிக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.
Published : October 27, 2026 at 2:51 PM IST
சென்னை: 36 விளையாட்டுகளுடன் 20 ஏக்கரில் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான புதிய பாரா ஸ்டேடியம் அமைக்க தமிழ்ழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
ஜப்பான் நாட்டில் நடைபெற்ற 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தனர். இவர்களை கெளரவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் இன்று (அக்டோபர் 27) சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கலந்து கொண்டு விளையாட்டு வீரர்களை கெளரவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உடல்ரீதியான பிரச்சினைகளை தாண்டி, மனரீதியான பிரச்சினைகள் அதிகம் இருக்கும்.
சாதாரண விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இது போன்ற பிரச்சினைகள் இருக்கலாம். ஆனால், பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் நமக்கு ஒரு முன்னோடியாக உள்ளனர். இவர்கள் உடல் ரீதியான குறைகளையும் கடந்து, மனரீதியான அழுத்தங்களையும் அவர்கள் சமாளிக்க வேண்டி உள்ளது.
பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு எப்போதும் துணையாக இருக்கும். உடல் ரீதியான உங்களது பிரச்சினைகளை கடந்து, நீங்கள் அனைவரும் தற்போது விளையாட்டு வீரர்களாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள்தான் உண்மையான கதாநாயகர்கள்.
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கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இன்னமும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை. பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்டேடியம் தமிழ்நாட்டில் கட்ட உள்ளோம். வெளிநாடுகளில் கிடைக்கும் அனைத்து வசதிகளும் அந்த ஸ்டேடியத்தில் இருக்கும்.
குறிப்பாக 36 விளையாட்டுகள் இருக்கும் வகையில் 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் பேரா ஒலிம்பிக்கிற்கான பிரத்யேக ஸ்டேடியம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வரும் அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் கையால் உங்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன” என்று கூறினார்.