சென்னை - புதுச்சேரி இடையே பயணிகள் படகு சேவை: நிறுவனங்களிடம் விருப்ப வெளிப்பாடு கோரிய அரசு
சென்னை துறைமுகத்தின் மேற்கு பகுதியில் சர்வதேசக் கப்பல் சுற்றுலாப் பயணிகள் முனையம் அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 3, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: சென்னை - மாமல்லபுரம் - புதுச்சேரி இடையே பயணிகள் படகு சேவையைத் தொடங்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
சென்னை, மாமல்லபுரம், புதுச்சேரி ஆகிய மூன்று முக்கிய கடலோரப் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் பயணிகள் படகு சேவையைத் தொடங்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக அனுபவம் வாய்ந்த படகு இயக்க நிறுவனங்களிடம் விருப்ப வெளிபாடுகளை, தமிழ்நாடு கடல்சார் வாரியம் கோரியுள்ளது.
இது தொடர்பாக கடல்சார் வாரியம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், “உலகப் பாரம்பரியச் சின்னங்கள் அமைந்துள்ள மாமல்லபுரம் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளை அதிகம் ஈர்க்கும் புதுச்சேரி ஆகியவற்றை சென்னையுடன் கடல்வழியாக இணைப்பதன் மூலம் ஒருங்கிணைந்த கடலோரச் சுற்றுலா வட்டத்தை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு புதிய கடல்வழிப் பயண அனுபவம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக சென்னை துறைமுகத்தின் மேற்கு பகுதியில் சர்வதேசக் கப்பல் சுற்றுலாப் பயணிகள் முனையம் அமைந்துள்ளது. சுமார் 4,103 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த முனையம், ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் 800 பயணிகளைக் கையாளும் திறன் கொண்டதாகும்.
மாமல்லபுரத்தில் தற்போது பயணிகள் படகுகளை நிறுத்துவதற்கான துறைமுகக் கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லை. எனவே, எதிர்காலத்தில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பார்மபரியப் பாதுகாப்பு தொடர்பான உரிய அனுமதிகளைப் பெற்று, தேவையான கரையோரக் கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் 150 மீட்டர் நீளமுள்ள தளம் உள்ளது. 2 மீட்டருக்கு மிகாமல் ஆழம் கொண்ட பயணிகள் படகுகள் இந்தத் தளத்தைப் பயன்படுத்தி, வந்து செல்ல முடியும். இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்பும் நிறூவனங்கள் சில தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதன்படி, குறைந்தது 50 பயணிகள் பயணிக்கும் வசதி கொண்ட படகுகளை இயக்கிய அனுபவம் நிறுவனங்களுக்கு இருக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் இத்தகைய படகு சேவையை இயக்கிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், சொந்தமாகவோ அல்லது குறைந்தது ஓராண்டு குத்தகை ஒப்பந்ததின் அடிப்படையிலோ அதிவேகப் படகு வைத்திருக்க வேண்டும். படகுகளை இயக்குவதற்குத் தேவையான சட்டப்பூர்வ உரிமங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இந்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுகளால் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க முடியாது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு கடல்சார் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, விருப்ப வெளிப்பாடு ஆவணம் நேற்று (நவம்பர் 2) வெளியிடப்பட்டது.
இதற்கான ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம் வருகிற நவம்பர் 16-ஆம் தேதி காலை 11.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. தொடர்ந்து, விருப்ப வெளிப்பாடுகளைச் சமர்ப்பிக்க டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி காலை 11 மணி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படும். பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் டிசம்பர் 2-ஆம் தேதி காலை 11.30 மணிக்கு திறக்கப்பட உள்ளன.
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள நிறுவனங்கள் தமிழ்நாடு அரசின் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளமான https://tntenders.gov.in என்ற முகவரியில், கிளாஸ் 3 டிஜிட்டல் கையொப்பச் சான்றிதழைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.