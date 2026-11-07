ஒன்றிய - மாநில உறவுகள் உயர்நிலைக் குழு கலைப்பு - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு
உயர்நிலைக் குழுவுக்கும் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட ஆணையத்துக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணிகளின் தன்மை மற்றும் வரம்பில் கணிசமான ஒற்றுமை இருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 10:58 AM IST
சென்னை: ஒன்றிய - மாநில உறவுகள் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட உயர்நிலைக் குழுவின் செயல்பாடுகளை உடனடியாக நிறுத்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் இந்த முடிவுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி, ஒன்றிய - மாநில உறவுகள் தொடர்பான உயர்நிலைக் குழுவைத் தமிழக அரசு அமைத்தது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒன்றிய - மாநில உறவுகளைப் பாதிக்கும் பல்வேறு சட்டங்கள், உத்தரவுகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து, அவற்றில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அரசுக்குப் பரிந்துரைப்பது இக்குழுவின் முக்கியப் பணியாக இருந்தது.
இந்தக் குழுவின் தலைவராக உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி குரியன் ஜோசப் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி கே. அசோக் வர்தன் ஷெட்டி உறுப்பினராக இடம் பெற்றிருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2026 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மாநில சட்ட ஆணையம் மறுசீரமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையத்துக்கு ஒன்றிய - மாநில உறவுகள், மாநிலங்களுக்கு இடையிலான உறவுகள் தொடர்பான விவகாரங்களை ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகள் வழங்குவது, நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்களை மறுஆய்வு செய்வது உள்ளிட்ட பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இதனால், உயர்நிலைக் குழுவுக்கும் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட ஆணையத்துக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணிகளின் தன்மை மற்றும் வரம்பில் கணிசமான ஒற்றுமை இருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், உயர்நிலைக் குழு சட்டப்பூர்வமாக அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு அல்ல என்றும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, ஒன்றிய - மாநில உறவுகள் தொடர்பான உயர்நிலைக் குழுவின் செயல்பாடுகளை உடனடியாக நிறுத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான அரசாணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், உயர்நிலைக் குழுவிடம் உள்ள அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகளையும் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட ஆணையத்திடம் உடனடியாக ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம்
இதனிடையே, ஒன்றிய - மாநில உறவுகள் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட உயர்நிலைக் குழு கலைக்கப்பட்டதற்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது எக்ஸ் பதிவில், மாநில உரிமைகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும், திரையரங்கு உரிமைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்
ஒன்றிய - மாநில அரசுகளின் உறவுகளை ஆராய்வதற்காக நம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்ட குழுவை இந்த சோப்ளாங்கி அரசு கலைத்திருப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். முன்னாள் நீதியரசர் குரியன் ஜோசப் தலைமையில், நிர்வாக - சட்ட மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றிருந்த இக்குழுவை கலைத்து இருப்பதன் மூலம் இந்த Dummy CM தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் இழைத்துள்ளார். தமிழ்நாடு சட்ட ஆணையத்தின் பணிகளைக் காரணம் காட்டி, இந்தக்குழுவை ரத்து செய்திருக்கும் இவர்கள், மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேறென்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள்? #StateRights— Udhay (@Udhaystalin) November 7, 2026
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'முன்னாள் நீதியரசர் குரியன் ஜோசப் தலைமையில், நிர்வாக - சட்ட மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் இடம் பெற்றிருந்த இக்குழுவை கலைத்து இருப்பதன் மூலம் இந்த முதல்வர் தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் இழைத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்ட ஆணையத்தின் பணிகளைக் காரணம் காட்டி, இந்தக்குழுவை ரத்து செய்திருக்கும் இவர்கள், மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேறென்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள்?' என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.